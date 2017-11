"No temo a 'El Niño'", dice Etienne Lavigne, director del Dakar

El director del Dakar Etienne Lavigne no teme a 'El Niño' ni a las inclemencias meteorológicas que perturbaron la edición de 2017, en el 40º aniversario del célebre rally, que se disputa del 6 al 20 de enero, y que propondrá dificultades "muy variadas", señaló en una entrevista con la AFP.

Pregunta: Las inclemencias provocaron la anulación del 30% de los tramos cronometrados de la edición 2017 y Perú estará sumido en el poderoso fenómeno meteorológico 'El Niño' en el momento del pasaje del Dakar 2018. ¿Cómo integrar el riesgo climático en el recorrido?

Respuesta: "No temo a 'El Niño'. El año pasado no tuvimos nada de suerte. Este año hay importantes opciones de no estar sometidos a los mismos riesgos climáticos. El clima forma parte de las condiciones, como en las carreras oceánicas. Cuando llueve, cuando nieva, cuando hay viento, cuando hay barro o tempestades de arena, el Dakar continúa. Esta es su gran diferencia. Es una prueba extrema que evoluciona en todos los entornos climáticos, es parte de la esencia de la prueba".

P: ¿Cuáles son las especificidades del recorrido de 2018?

R: "Esta edición es un poco especial porque será la 40ª. Tenemos un recorrido excepcional con tres países, Perú, Bolivia y Argentina, un tríptico andino que me gusta mucho, porque vamos a tener tres geografías completamente diferentes, tres condiciones de carrera y climáticas muy variadas también. Estoy muy contento de regresar a Perú tras 2013".

P: ¿Cómo va a festejar el Dakar su 40º aniversario?

R: "Desde hace varias semanas informamos sobre la historia del Dakar, en gran parte a través de las redes sociales. Hay una gran riqueza memorial en el Dakar. Son también los testimonios lo que vamos a recolectar. Vamos a compartir las historias de antes y las pruebas de hoy, lo que será interesante, con un podio un poco diferente en Córdoba (Argentina, llegada de la edición de 2018). Vamos a organizar un desfile para destacar a los competidores a través de pantallas que rescatarán los grandes momentos del Dakar ante un público numeroso, porque Córdoba es una tierra de pasión de los deportes mecánicos. Es probable que haya mucha, mucha gente".