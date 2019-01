Nishikori-Medvedev y Pliskova-Tsurenko serán las finales en Brisbane

El japonés Kei Nishikori, número 9 del ránking ATP, y la checa Karolina Pliskova, octava de la clasificación WTA, se clasificaron este sábado para las finales del torneo de Brisbane, donde jugarán ante el ruso Daniil Medvedev (16º) y la ucraniana Lesia Tsurenko (27ª), respectivamente.

La gran decepción de las semifinales la protagonizó la japonesa Naomi Osaka, número 5 mundial y campeona del Abierto de Estados Unidos en septiembre, que fue claramente superada por Tsurenko (6-2, 6-4).

"Siento que he tenido la peor actitud sobre la pista hoy. No he sabido cómo gestionar el mal juego", admitió Osaka. "Creo que he aprendido qué hacer para mejorar la situación", apuntó.

Tsurenko aspira a un quinto título y al primero desde hace cuatro años.

La rival de la ucraniana en la final femenina será Karolina Pliskova, que venció por 6-3 y 6-4 a la croata Donna Vekic (34ª).

Pliskova, campeona en Brisbane en 2017, intentará sumar un duodécimo título en el circuito WTA. El último que logró fue en septiembre en Tokio.

En el torneo masculino, Nishikori pudo mitigar la decepción nipona que dejó la eliminación de Osaka. Superó en su semifinal al francés Jeremy Chardy (40º) por un doble 6-2.

En el último partido jugará contra el ruso Daniil Medvedev (16º), que derrotó por 7-6 (8/6) y 6-2 al francés Jo-Wilfried Tsonga (239º).

Nishikori aspira a lograr su duodécimo título ATP y a romper su mala racha en las últimas finales, donde ha perdido las nueve últimas que ha disputado. La última que ganó fue la de Memphis en 2016.

En el caso de Medvedev, puede lograr su cuarto título. Los tres anteriores (Sídney, Winston-Salem, Tokio) los consiguió en 2018.

El torneo de tenis de Brisbane se disputa sobre superficie dura y está dotado con un millón y medio de dólares en premios.

