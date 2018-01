635x357 Norcorea podría enviar delegación de atletas a Pyeongchang. JAMES ELLINGWORTH (Associated Press)

Son el rostro amigable de Corea del Norte, y parece que irán a los Juegos Olímpicos de Invierno.

Con sus brillantes uniformes y sonrisas ganadoras, la pareja de patinaje artístico de Ryom Tae Ok y Kim Ju Sik podría encabezar a la delegación norcoreana en Pyeongchang, Corea del Sur, el próximo mes, después de que su gobierno declaró el martes que enviaría una delegación de atletas a la justa invernal.

Hasta el momento, Ryom y Kim son los únicos atletas norcoreanos que se han clasificado para los Juegos Olímpicos que se realizarán del 9 al 25 de febrero en Pyeongchang. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional podría abrir lugares extra por invitación para simbolizar la unión entre las dos Coreas.

Es casi seguro que Ryom y Kim no contiendan por las medallas en el sumamente competitivo mundo del patinaje de parejas, pero ya cuentan con varios amigos en un contexto de tensiones políticas.

Durante su debut en el campeonato mundial del año pasado en Finlandia, Ryom y Kim realizaron dos entusiastas participaciones y fueron ovacionados por el público a pesar de terminar en el 15to lugar, por encima de una de las dos duplas estadounidenses y una serie de competidores europeos mucho más experimentados.

Tampoco tuvieron miedo de mostrar sus emociones. Ryom, de 18 años, celebró con el puño cerrado después de terminar el programa corto con un cover de Jeff Beck del clásico de The Beatles “A Day in the Life”.

Ryom y su compañero, Kim, se abrazaron mientras vestían sus uniformes en negro y plata y recibían la ovación del público al salir de la pista para festejar con sus entrenadores.

Rara vez vistos en el extranjero, han revelado poco de sus vidas, salvo que entrenan en la capital norcoreana, Pyongyang. En el campeonato mundial, cuando se le preguntó sobre los Juegos Olímpicos, Kim dijo a través de un traductor de su equipo que estaba dispuesto a participar en una “gran competencia”. No dijeron nada sobre visitar Corea del Sur y se alejaron cuando se les preguntó sobre la selección de la música para su rutina.

La participación de Corea del Norte en Pyeongchang estaba lejos de ser algo seguro. El país había boicoteado su participación en los únicos otros Juegos Olímpicos que albergó Corea del Sur, la justa veraniega de 1988 en Seúl, y a menudo se ausenta por completo de los Juegos Olímpicos de Invierno.