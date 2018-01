El sueco Noren comanda el torneo de golf de Torrey Pines

El sueco Alex Noren se instaló este sábado en la cima del torneo de golf del PGA Tour Farmers Insurance Open en Torrey Pines (California) luego de tres rondas, mientras que el estadounidese y exnúmero uno mundial Tiger Woods marcha distante en el puesto 39.

El argentino Emiliano Grillo y el español Jon Rahm se ubican empatados en el duodécimo lugar con otros dos jugadores con 209 golpes, siete bajo el par.

Noran llegó a la cima del certamen luego de entregar una tarjeta con 69 impactos (-3), para un acumulado de 205 (-11), dejando en segundo y tercer lugar a los estadounidenses Ryan Palmer (206, -10) y J.B. Holmer (207, -9), respectivamente.

El sueco, nueve veces ganador en el Europa Tour, rodó con un putt de eagle de 38 pies en el sexto hoyo y luego de un doble bogey en el 12, logró tres birdies en sus últimos seis hoyos.

"Lo conseguí en tres bajo par, lo cual me alegró", dijo Noren. "He golpeado muchos greens. Cometí un error allí en el 12, hice un doble bogey. Es un hoyo difícil, por lo que el doble se sintió bastante duro después de haber salido del hoyo antes y tener buenas posibilidades. Así que estoy feliz".

Por su parte, Woods, un 14 veces ganador de torneos Grand Slam, terminó con un cartón de 70, dos bajo el par, para totalizar luego de tres jornadas 213 impactos (-3).

La superestrella de 42 años está haciendo su regreso al PGA Tour por primera vez desde que no pudo pasar el corte del segundo día precisamente en Torrey Pines el año pasado.

Dolores recurrentes de espalda y una cirugía de fusión espinal en abril del año pasado lo mantuvieron alejado de las canchas.

Mientras que Noren, Palmer y Rahm competían por la ventaja en relativa tranquilidad, Woods nuevamente atraía a una galería grande y bulliciosa.

"No he tenido gente gritando así en mucho tiempo", dijo Woods. "He jugado bien aquí en el transcurso de mi carrera y creo que muchos de estos fanáticos solo quieren ver algo de eso. Y créanme, lo estoy intentando".

Por su parte, el campeón defensor, el ibérico Rahm, nuevo número dos del mundo, terminó con un doble bogey en el hoyo 18 que lo dejó en el dudécimo puesto.

Los mexicanos Abraham Ancer y Roberto Ortiz marchan en los puestos 44 y 67, respectivamente, mientras que el colombiano Camilo Villegas lo hace en el 73.

El venezolano Jhonattan Vegas no pasó el corte del segundo día el viernes.

- Resultados del torneo de golf PGA en Terrey Pines tras tres rondas (par 72):

1. Alex Noren (SWE) 205 (70-66-69)

2. Ryan Palmer (USA) 206 (66-67-73)

3. J.B. Holmes (USA) 207 (70-72-65)

. Michael Kim (USA) 207 (69-68-70)

5. Gary Woodland (USA) 208 (74-68-66)

. Beau Hossler (USA) 208 (71-68-69)

. C.T. Pan (TPE) 208 (70-70-68)

. Justin Rose (ENG) 208 (69-70-69)

. Jason Day (AUS) 208 (73-64-71)

. Tony Finau (USA) 208 (65-70-73)

...

12. Emiliano Grillo (ARG) 209 (70-72-67)

. Jon Rahm (ESP) 209 (68-66-75)

39. Tiger Woods (USA) 213 (72-71-70)

44. Abraham Ancer (MEX) 214 (72-69-73)

67. Roberto Díaz (MEX) 217 (68-73-76)

73. Camilo Villegas (COL) 218 (71-72-75)