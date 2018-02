Noriaki Kasai, el saltador de esquí que bate récords de longevidad

Su cuerpo puede que sea el de un hombre de 45 años, pero en su mente tiene la ilusión de un veinteañero: Noriaki Kasai continúa desafiando el paso del tiempo y participará en los saltos de esquí de Pyeongchang-2018, donde alcanza un récord de ocho participantes en el evento.

El abandonerado de la delegación nipona en la ceremonia de apertura es el primero en haber llegado a ocho presencias en Juegos Olímpicos de invierno. Hace cuatro años, en Sochi, se colgó la plata en trampolín grande, veinte años después de su primer podio olímpico, una plata por equipos en Lillehammer-1994. Esta temporada cuenta con un podio en la Copa del Mundo de la especialidad, logrado en noviembre en Ruka (3º).

"Me siento como un joven de 20 años. Sigo el mismo entrenamiento que los saltadores jóvenes, no he cambiado para nada mi programa desde que comencé", explica con tranquilidad Kasai.

Y sabe mucho de entrenamiento, como veterano de los saltos de esquí: inició su carrera en 1988, cuando la Unión Soviética y el bloque del Este todavía existían. Desde entonces ha participado en 537 concursos en la Copa del Mundo.

¿Su palmarés? Fue campeón del mundo de vuelo con esquíes en 1992, pero nunca se coronó en el Mundial ni en trampolín normal, ni en trampolín grande. En los Juegos Olímpicos de 1994 fue subcampeón por equipos y asistió como reserva al éxito de su país en casa, en Nagano en 1998, cuatro años más tarde, cuando fue séptimo en trampolín normal.

En Sochi-2014 se llevó dos medallas, la plata en individual en trampolín normal y el bronce en la prueba por equipos.

El oro olímpico siempre se le escapó y sigue siendo una de sus fuentes de motivación. La prueba por equipos del lunes será posiblemente su última oportunidad, pero la competencia se presenta muy fuerte con Noruega, Alemania y Austria.

- ¿Continuar hasta 2026? -

Cuando se le pregunta cuál es el secreto de su longevidad, suele responder con una sonrisa: "Como comida japonesa".

Su exentrenador Vasja Bajc alaba su estilo de vida sano.

"Noriaki cuida muchísimo su salud. Nunca ha fumado y nunca ha bebido alcohol", asegura.

Su presencia en unos Juegos Olímpicos a los 45 años es para muchos un milagro, pero él mismo avanza que puede intentar estar en una nueva cita en el futuro.

"Cuando tenía 40 años decía que continuaría hasta los 50 años. Si los Juegos Olímpicos de 2026 se disputan en Sapporo quiero intentar competir en esos Juegos. Pero entonces tendré casi 55 años, así que no sé", apunta.

La elección de la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de 2026 tendrá lugar en Milán en la parte final de 2019. Hay cinco candidatas, con Sion (Suiza), Estocolmo, Calgary (Canadá) y Schladming/Graz (Austria) en el pulso, además de Sapporo.

Los Juegos Olímpicos de 2022 tendrán lugar en Pekín, por segunda vez consecutiva en Asia, lo que parece reducir las opciones de Sapporo para 2026.