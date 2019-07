Nueva Zelanda debuta con ajustado triunfo sobre Argentina en el Rugby Championship

635x357 El fullback Ben Smith (C) de los All Blacks es tacleado por Marcos Kremer (I) y Tomas Lavanini, de Los Pumas, durante un match del Rugby Championship jugado en Buenos Aires el 20 de julio de 2019. AFP

El campeón Nueva Zelanda comenzó la defensa del título del Rugby Championship con un triunfo por 20-16 (parcial 20-9) sobre los Pumas de Argentina, en un partido por la primera fecha, jugado la tarde del sábado en el estadio José Amalfitani en Buenos Aires.

En un encuentro trabado y parejo, los All Blacks no descollaron, y con un par de aciertos en el final de la primera parte consiguieron la diferencia necesaria para quedarse con un triunfo trabajoso, que les permitió mantener su invicto histórico sobre los albicelestes.

En el otro encuentro de la jornada inaugural, Sudáfrica derrotó a Australia por 35-17 en Johannesburgo.

En la segunda fecha del Rugby Championship, Nueva Zelanda recibirá el 27 de julio a Sudáfrica en Wellington, mientras que los argentinos viajarán hasta Brisbane para medirse con los Wallabies australianos.

Con su mejor formación posible, los Pumas les plantaron una batalla intensa a un equipo de All Blacks que combinó hombres de experiencia con nuevos nombres en el plantel, entre ellos el wing Sevu Reece.

Tomó ventaja la formación argentina en el arranque con sendos penales, pero los All Blacks se recuperaron y llegaron al in-goal albiceleste tras una rápida salida de Smith en un penal para la llegada de Laumape, que apoyó a pura potencia bajo los palos.

Los Pumas estaban cerca en la cuenta, pero los visitantes se escaparon en los últimos minutos del primer tiempo con un penal de Beauden Barrett y con lo que fue el único error grueso de los Pumas en la salida, en un pase fallido de Nicolás Sánchez que interceptó el segunda línea Brodie Retallick para irse derecho al segundo try visitante.

Mejoró notoriamente Argentina en la segunda parte, sobre todo en la parte defensiva, a tal punto que casi no concedió chances de ataque a los All Blacks, y se acercó en las cifras con su único try, en un kick alto que Emiliano Boffelli le ganó en lo alto a Ben Smith para apoyar en el in-goal oceánico.

De todos modos, a la formación albiceleste le costó quebrar la defensa visitante, falló en un par de ocasiones favorables, como una escapada de Moyano que salió de la cancha cuando estaba a un par de metros de anotar, y un maul que no prosperó en la última jugada de la tarde, a centímetros de la zona de conversión.

Los puntos:

Argentina: penales de Nicolás Sánchez (2 y 21), Emiliano Boffelli (7).

Try de Boffelli (46) y conversión de Sánchez (47).

Nueva Zelanda: tries de Ngani Laumape (18) y Brodie Retallick (38).

Conversiones de Beauden Barrett (19 y 39). Penales de Beauden Barrett

(23 y 37).

Formaciones:

Argentina: Emiliano Boffelli (Joaquín Tuculet, 59) - Matías Moroni, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente, Ramiro Moyano - Nicolás Sánchez (Joaquín Díaz Bonilla, 75), Tomás Cubelli (Felipe Ezcurra, 71) - Javier Ortega Desio, Marcos Kremer (Matías Alemanno, 70), Pablo Matera - Tomás Lavanini (Tomás Lezana, 64), Guido Petti - Juan Figallo (Santiago Medrano, 46), Agustín Creevy (Julián Montoya, 46), Nahuel Tetaz Chaparro (Mayco Vivas, 57).

Nueva Zelanda: Ben Smith - Sevu Reece, Anton Lienert-Brown, Ngani Laumape, Jordie Barrett (Braydon Ennor, 68) - Beauden Barrett, Aaron Smith (Brad Weber, 68) - Ardie Savea, Sam Cane, Vaea Fifita (Jackson Hemopo, 57) - Patrick Tuipulotu (Luke Jacobson, 57), Brodie Retallick -Angus Ta'avao (Nepo Laulala, 59), Dana Coles (Liam Coltman,, 64), Ofa Tuungafasi (Atu Moli, 59). Suplente: Josh Ioane.

Estadio: José Amalfitani (Buenos Aires).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Público: 31.000 espectadores