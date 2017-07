635x357 Nunes afirma que sinusitis la obligó a cancelar su pelea. GREG BEACHAM (Associated Press)

LAS VEGAS (AP) — Amanda Nunes, campeona peso gallo de UFC, señaló a una sinusitis crónica como la razón por la que decidió no defender su título ante Valentina Shevchenko en la función UFC 213 tan solo dos horas antes del inicio de la pelea.

Nunes reveló su condición mediante mensajes publicados el domingo en sus cuentas de Twitter e Instagram.

La brasileña, de 29 años, visitó el sábado un hospital y decidió no pelear la noche de ese día, lo que provocó el enojo de la UFC y su rival Schevchenko.

Nunes, que derrotó a la estadounidense Ronda Rousey en su anterior pelea, dijo que sintía dificultades para respirar durante su proceso de pérdida de peso. "Sentí perder el equilibrio por la presión en mis senos nasales. No me sentía lo suficientemente bien para arriesgarme a recibir un golpe en la cabeza con tanta presión".

“Nunca me había retirado antes de una pelea”, escribió Nunes. “Disculpas a todos mis aficionados que vinieron a verme. Los compensaré la próxima vez que suba al escenario”.

El presidente de UFC, Dana White, y Shevchenko criticaron a Nunes el sábado por su decisión, que obligó a los organizadores a cancelar el combate estelar de su espectáculo de pago por evento.

Shevchenko, de Kirguistán, censuró a Nunes por intentar una severa baja de peso, lo que la haría más vulnerable a otras enfermedades y demás problemas de salud.

“No se puede decir simplemente ‘no quiero pelear’”, afirmó Shevchenko.

El neozelandés Robert Whittaker ganó el título interino de peso medio por decisión unánime sobre el cubano Yoel Romero en lo que fue la nueva pelea estelar de UFC 213.

White expresó su frustración frente a la indisposición de Nunes de pelear a pesar de no estar lesionada y haber recibido la autorización médica para hacerlo.

White afirmó que no volvería a colocar a Nunes en una pelea estelar de una cartelera, aunque ya había dicho lo mismo sobre el excampeón de peso ligero, el estadounidense Jon Jones, quien encabezará la función de la UFC 2014, el 29 de julio, en Anaheim.

“No se puede obligar a nadie a pelear”, dijo White el sábado en la noche. “(Nunes) solo dijo ‘no me siento bien. No me siento en condiciones’. Creo que todo era 90% mental y quizá 10% físico”.

Nunes conquistó el título de las 135 libras al derrotar a la estadounidense Miesha Tate en julio pasado. Después defendió su centro con su victoria en el primer asalto contra Rousey en diciembre.

El combate entre Nunes y Shevchenko podría programarse para el UFC 215 en Edmonton en septiembre.