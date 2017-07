635x357 Nunes es hospitalizada y cancela su combate ante Shevchenko. GREG BEACHAM (Associated Press)

LAS VEGAS (AP) — La brasileña Amanda Nunes, campeona mundial gallo, fue descartada de la defensa de su título ante Valentina Shevchenko tras ser hospitalizada el sábado pocas horas antes del inicio de la función UFC 213.

En un comunicado, la UFC citó "enfermedad" como causa de su cancelación, pero no ofreció detalles. Shevchenko cree que el estado de Nunes es resultado de una descompensación por una drástica pérdida de peso.

El combate por el título interino de peso medio entre el cubano Yoel Romero y Robert Whittaker se convirtió en el evento principal del espectáculo de pago por evento en el T-Mobile Arena, si bien la UFC también ofreció reembolso para los aficionados que tienen boletos para la pelea en Las Vegas.

Shevchenko manifestó su disgusto por perder una enorme bolsa y una muy esperada oportunidad por el título en un mensaje publicado en sus cuentas de redes sociales.

"Durante los últimos tres meses de entrenamiento, hice todo por llegar en mi mejor forma a este combate", escribió Shevchenko. "Nunes no pudo bajar de peso correctamente y fue hospitalizada. Ella deseaba perder peso y recuperarse rápidamente para tener la ventaja. Como resultado, todo salió mal. Pese a que ella había recibido autorización médica para pelear, se retiró... Yo hice mi parte y me siento muy molesta por no poder disputar el título hoy en este gran evento".

Dana White, presidente de la UFC, especuló que el combate podría llevarse a cabo en la función UFC 215 en Edmonton, Canadá, el 9 de septiembre, pero no se ha concretado un plan.

Luego que la brasileña de 29 años fuera hospitalizada, White indicó que la campeona de las 115 libras, Joanna Jedrzejczyk, trató de convencerlo de darle una pelea de último momento con Shevchenko, de 135 libras.

La Comisión Atlética de Nevada nunca permitiría tal cosa, pero Jedrzejczyk y Shevchenko de antemano se han enfrentado en una competencia de muay thai durante sus carreras en artes marciales.

Nunes (14-4) se apoderó del cinturón de las 135 libres al vencer a Miesha Tate en julio del año pasado. Después de derrotar apabullantemente a Ronda Rousey en diciembre, la brasileña estaba programada para defender el título por segunda ocasión en una revancha de su triunfo de marzo de 2016 sobre Shevchenko (14-2).