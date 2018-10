Ogier, Loeb y Neuville; en un pañuelo por detrás de Latvala en Cataluña

La lluvia le ha venido bien a Jari-Matti Latvala (Toyota), líder de un Rally de Cataluña muy apretado por delante de Sébastien Ogier (M-Sport Ford) y Sébastien Loeb (Citroën), mientras Thierry Neuville (Hyundai) es quinto y Ott Tänak (Toyota), víctima de un pinchazo, podría haber dicho adiós al título.

Tras la segunda jornada completa, el resultado sigue siendo muy incierto, ya que entre Latvala y el español Dani Sordo (Hyundai), sexto, cinco pilotos se apelotonan en solo 16 segundos, en esta 12ª manga (de 13) del Mundial de Rallys (WRC).

El finlandés tiene cuatro segundos 7 décimas de ventaja sobre Ogier y 8 segundos sobre Loeb.

El galés Elfyn Evans (M-Sport Ford), cuarto, y Neuville, líder de la clasificación de pilotos, están respectivamente a 9 segundos y 8 décimas, y 12 segundos y 7 décimas.

La elección de neumáticos ha sido crucial debido a las lluvias intermitentes.

La octava especial, que no parecía muy húmeda, fue anulada por el comportamiento de una parte del público, poco preocupada por la seguridad.

Pero la lluvia se intensificó después, lo que benefició a los Toyota de Tänak y Latvala, que salieron con ruedas de lluvia contrariamente a Neuville y Ogier, que eligieron blandos.

En la décima especial, Tänak, brillante y líder hasta ese momento, pinchó tras cortar una curva.

Obligado a parar para cambiar su rueda delantera derecha, perdió mucho tiempo y terminó octavo, a un minuto de Latvala.

Sordo recuperó entonces la cabeza por tres décimas de segundo por delante de Latvala.

Ogier reconoció en la pausa a media jornada haber "elegido mal los neumáticos".

"Desde que está disponible esa rueda de lluvia, no he tenido ocasión de probarla, así que era un poco lotería y no tomé ese riesgo", explicó.

Sin embargo, por la tarde, el cinco veces campeón del mundo calzó neumáticos de lluvia, aunque las previsiones eran más optimistas.

Neuville prefirió los blandos y recuperaba 12 segundos en dos especiales a Ogier.

- Mantener la serenidad -

Latvala, "demasiado prudente" según él mismo, perdió mucho tiempo en la penúltima especial que Neuville dominó justo antes de una precipitación que penalizó a Loeb y Sordo.

Latvala, subcampeón del WRC 2010, 2014 y 2015, va a tener que mantener la serenidad para conquistar su primer éxito desde Suecia en 2017.

Neuville podría proclamarse campeón el domingo si consigue 24 puntos más que Ogier y 10 más que Tänak.

¿Se van a lanzar pues los tres el domingo pensando en el Rally de Australia en las cuatro últimas especiales y la "Power Stage"?

El liderato del Mundial obligará a abrir la carretera el viernes por delante de los otros competidores dentro de tres semanas en Australia, un gran hándicap sobre la tierra de Nuevas Gales del Sur.

"Preferiría llegar segundo con cinco puntos de desventaja que primero con cinco de adelanto", había afirmado Neuville a este respecto antes del rally.

"Puedo asegurar que seguiremos luchando con ganas", añadió, no obstante, el belga en la noche del sábado.

"El objetivo número uno será seguir por delante de Thierry", dijo, por su parte, Ogier.