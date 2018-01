Ogier mantiene una corta ventaja al frente del rally de Montecarlo

Con perfil bajo y algo de fortuna, el francés Sébastien Ogier (M-Sport Ford) pudo conservar este viernes un corto margen al frente del rally de Montecarlo, primera cita de la temporada, al término este viernes de la segunda jornada.

A mitad del rally, el vigente pentacampeón mundial supera en 14 segundos y 9 décimas a su excompañero estonio de equipo Ott Tänak, que ya se muestra fuerte con Toyota y que que logró el mejor tiempo en dos especiales del día.

El español Dani Sordo (Hyundai) completaba el podio provisional, a 59 segundos y 7 décimas, al término de una tarde lluviosa, en la que barro, 'aquaplaning' y falta de visibilidad se añadieron a las dificultades.

Pero la diferencia podía haber sido más importante si Ogier, "un poco enfermo" y "cansado" después de haber dormido poco, no hubiera perdido una treintena de segundos en la séptima especial después de un trompo.

"Fue un error estúpido", comentó el piloto de Gap (sur de Francia), donde está el parque de asistencia de este rally de Montecarlo. "Sin eso hubiéramos tenido una ventaja cómoda esta noche. Eso nos va a obligar a estar bien mañana, ya que menos de 15 segundos no es mucho. No es el momento de asumir riesgos, pero vamos a tener que ir mejor que esta tarde", añadió.

El estonio Tänak incidía en esa misma estrategia. "Definitivamente, no hay necesidad de forzar más. Estoy seguro de que no es la velocidad pura lo que determinará quién gana este rally, sino la regularidad y la inteligencia. No hay necesidad de luchar por ahora", estimó.

- Mikkelsen, 'out' -

El jueves, en la apertura del rally, Ogier había tenido fortuna en la primera especial entre Thoard y Sisteron al colocarse en cabeza pese a otro trompo, mientras que el subcampeón mundial de la pasada temporada, el belga Thierry Neuville, perdía más de cuatro minutos después de haber golpeado con un montón de nieve.

De la 17ª plaza en la que terminó la primera jornada, Neuville subió el viernes a la novena.

"Era el plan volver a los puntos, algo que conseguimos", reaccionó el piloto de Hyundai, lamentando un pinchazo en la primera especial del día.

"Habrá que hacer una buena jornada mañana (sábado) para continuar remontando posiciones", añadió. "Sexto es posible, hay que recuperar un minuto", subrayó. Neuville está a 1 minuto y 19 segundos de Kris Meeke, sexto clasificado.

Para llegar a ese sexto puesto tendrá que adelantar también al británico Elfyn Evans (M-Sport Ford), autor del mejor tiempo en dos especiales este viernes y que subió del 16º al 8º lugar.

El noruego Andreas Mikkelsen, compañero de equipo de Neuville, se vio obligado a abandonar por un problema mecánico en la salida de la cuarta especial.

El sábado, el rally pone rumbo al norte, donde podría haber lluvia. El domingo será el desenlace ya en el Principado de Mónaco.