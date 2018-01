Ogier, a un paso de su quinta victoria en Montecarlo

Nunca un piloto ganó el Rally de Montecarlo más de cuatro veces seguidas: Sebastien Ogier (M-Sport Ford), a la cabeza desde el primer tramo cronometrado, está a 64 kilómetros de lograrlo, con más de medio minuto de ventaja sobre el segundo, tras la disputa este sábado de la tercera jornada, la víspera de la etapa final.

El quintuple campeón del mundo francés solo está amenazado por su excompañero estonio Ott Tänak, cuya aclimatación a Toyota parece más que conseguida, con esta segunda plaza a 33 segundos y 5 décimas, y con cuatro mejores tiempos en tramos cronometrados.

Es cierto que Ogier incrementó la ventaja, que estaba en 14 segundos y 9 décimas la víspera, pero habría podido esperar una diferencia más amplia tras su buena actuación en la nieve blanda del primer tramo cronometrado (ES9).

"Logramos meter un minuto a Ott pero la continuación de la jornada fue un poco más complicada. Fuimos perdiendo tiempo poco a poco, en estas condiciones difíciles (la falta de adherencia a la nieve provocó muchos trompos y salidas de ruta)", dijo Ogier.

"No es mi estilo tomar riesgos cuando no hacen falta. Preferí ser prudente y el resultado es positivo. Pero eso no quiere decir que esté terminado el trabajo. Ott no se va a rendir hasta el final", añadió.

- Toyota en la lucha -

Detrás del letón, es Toyota, que volvió al Mundial en 2017, el que impresionó.

El finlandés Jari-Matti Latvala completa el podio provisional a 1 minuto, 32 segundos y 7 décimas. Su compatriota Esapekka Lappi, víctima de un pinchazo en el ES11, lucha con el británico Kris Meeke (Citroën) por la cuarta plaza, a 4:38.50 y 4:40.10.

La seria negra continúa en cambio para Hyundai, que lamentó el abandono del español Dani Sordo tras una salida de ruta en el ES9, cuando ocupaba la tercera plaza en la clasificación general.

La víspera, fue el noruego Andreas Mikkelsen el que no pudo tomar la salida de la ES4, debido a un problema de alternador.

El jueves, el belga Thierry Neuville había perdido más de cuatro minutos tras haberse encontrado bloqueado por la nieve. De un 17º lugar, remontó a la séptima plaza este sábado, emulando al británico Elfyn Evans (M-Sport Ford) que pasó de la 16ª a la 6ª posición.

Un final clásico sobre las alturas de Mónaco espera a los pilotos el domingo, con cuatro tramos cronometrados (63,98 kilómetros) y dos pasos por el emblemático puerto del Turini, aparentemente con tiempo seco.