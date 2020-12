Oli Camarena comienza con pie derecho su entrenamiento en El Salvador 

El subcampeón mundial panameño, Jean Carlos Gonzalez "Oli Camarena", arrancó con buen pie la segunda etapa de su plan de entrenamiento, ahora en un campamento intensivo en el Puro Surf Camp en El Zonte, El Salvador; y una serie de eventos que le permitirán entrar nuevamente en ritmo de competencia.

Este fin de semana, batalló en la final de la tercera prueba del Circuito Nacional de Surf Salvadoreño, disputada en la playa Mizata, El Salvador. "Solo necesitaba una ola más para retomar el primer lugar", detalló Oli, después de haber marcado un excelente puntaje en su primera actuación; "pero esa ola no llegó, el mar salvadoreño me la negó y mi ola de respaldo no alcanzó para obtener la victoria", agregó tras obtener la segunda posición de la categoría Open del evento.

El surfista panameño comentó que tenía casi 10 meses de no competir debido a la pandemia del COVID 19. "Estoy muy contento con mi resultado, quería medir mi nivel y me ha ido muy bien. Quiero agradecerle a los organizadores por permitirme competir", destacó.

El surfista, oriundo de Santa Catalina de Veraguas, se preparará en el Puro Surf Camp de El Salvador. Espera hacer su mejor papel dentro de la selección que representará a Panamá en el Mundial de la ISA, a celebrarse en la playa El Sunzal y La Bocana, entre el 29 de mayo al 6 de junio de 2021.

Esta competencia, a la que Panamá aspira asistir con equipo completo, pone en juego cinco cupos masculinos y siete femeninos en la disciplina de Surf para los Juegos Olímpicos del próximo año.

El subcampeón mundial de la ISA 2013, emprendió su viaje el 2 de diciembre hacia el país sede para establecerse a corta distancia de la playa del Mundial. El propósito; entrenarse en este centro de alto rendimiento liderado por el coach Marcelo Castellanos en coordinación con el coach de la selección de Panamá, Giovanni Greco.

Su próxima prueba será el evento del ALAS Pro Tour que se desarrollará en las playas de El Tunco y La Bocana en Surf City, El Salvador, entre el 10 al 13 de diciembre, donde varios otros atletas de la pre selección nacional se estarán dando cita contra la Elite del Surf en Latinoamérica.

Oli, como también se le conoce a Jean Carlos dijo; "estoy enfocado en mi preparación y tengo las prioridades claras, el enfoque principal es el Mundial", si conseguimos este objetivo ajustaremos el enfoque hacia Tokio".

"Llevo meses dando lo mejor de mí, estoy concentrado, motivado y respaldado", agregó Oli, sobre su situación actual. Su participación en el ALAS próximo será otro fogueo y servirá de base a sus entrenadores para ajustar la hoja de ruta en su preparación.

"Me tocó esperar tres meses en casa sin entrenar por la cuarentena. Así que esta oportunidad es importante para elevar y demostrar mi nivel", señaló Oli en una llamada telefónica. "Primero me concentrare en mi ritmo de competencia, vine a prepararme al máximo y gracias a este programa puedo enfocarme específicamente en esa meta, ese debe ser el objetivo de todo atleta que busca una clasificación olímpica, los que me apoyan están claros y comprenden la importancia de esto".