Organizador del Mundial-2010 desmiente acusaciones de violación

El presidente de la Federación sudafricana de fútbol (Safa), Danny Jordaan, desmintió el miércoles las alegaciones de una cantante y antigua diputada que afirma haber sido violada por el organizador del Mundial-2010.

Jennifer Ferguson, exdiputada del Congreso nacional africano (ANC), que actualmente vive en Suecia, explicó en su blog en octubre que Danny Jordaan la agredió sexualmente en un hotel de la ciudad sudafricana de Port Elizabeth (sudeste) hace 24 años.

"Sin decir palabra, me agarró (...). Me inmovilizó y me violó. Duró unos 20 segundos, pero me pareció que duraba una eternidad", escribe Jennifer Ferguson.

Pero según un comunicado de la abogada del presidente de la Safa, Mamodupi Mohlala-Mulaudzil, la "señora Ferguson pretende que Jordaan la violó hace 24 años. Jordaan niega haber violado a la señora Ferguson".

Jordaan, antiguo alcalde de Port Elizabeth y miembro del ANC, fue organizador jefe del Mundial de fútbol 2010 que se celebró en Sudáfrica.