Osaka, Zverev y Del Potro reaccionan a tiempo en Roland Garros

Roland Garros estuvo cerca de vivir este martes varios terremotos, pero tanto la japonesa Naomi Osaka, número 1 mundial, como el alemán Alexander Zverev (5º) y el argentino Juan Martín Del Potro (9º) reaccionaron a tiempo, remontaron y sellaron su billete a segunda ronda.

Del Potro no llegó a verse en una situación límite, pero empezó perdiendo en su partido ante el chileno Nicolás Jarry (58º), al que terminó ganando 3-6, 6-2, 6-1 y 6-4.

"El comienzo fue un poco lento para mí, bajo de energía, producto de no conocer su juego y de nunca haberle enfrentado anteriormente. También por las condiciones del día y de la cancha. Eso me duró un set. No está bueno arrancar así, tengo que mejorar eso para la siguiente ronda", indicó la 'Torre de Tandil'.

El argentino, dos veces semifinalista en Roland Garros (2009 y 2018), es una de las incógnitas de esta edición, ya que apenas ha jugado desde su lesión de rótula en Shanghai en octubre.

Hizo una prueba no satisfactoria en febrero en Delray Beach y reapareció en tierra batida en mayo en Madrid, donde cayó en la primera ronda.

Una semana después llegó hasta cuartos de final en Roma, donde estuvo a punto de eliminar al número 1 mundial Novak Djokovic, lo que reforzó su confianza de cara a este Roland Garros.

Más dramática fue la clasificación para Alexander Zverev, más cerca del desastre.

Zverev tuvo que invertir más de 4 horas para ganar en cinco sets al australiano John Millman (56º), por 7-6 (7/4), 6-3, 2-6, 6-7 (5/7) y 6-3.

El jugador alemán, cuartofinalista el año pasado en París, se enfrentará en la segunda ronda al sueco Mikael Ymer (148º).

Su temporada está siendo muy decepcionante, aunque llega a París tras su título el pasado fin de semana en Ginebra.

"Todos dicen que tengo un año malo. Yo les digo que todavía soy número 5 del mundo. ¿Y sabéis dónde estoy en la Race (la clasificación al Masters de final del año)? Estoy en el Top 10. Así que no es tan malo", dijo en conferencia de prensa tras su sufrido debut en París.

En el resto de partidos del cuadro masculino no hubo sobresaltos y los favoritos cumplieron.

El italiano Fabio Fognini (12º) y el español Roberto Bautista (21º) solventaron sus partidos de debut.

La jornada trajo también la curiosidad del duelo entre dos de los grandes veteranos del circuito, que suman 77 años entre los dos: el croata Ivo Karlovic (94º), de 40 años, eliminó al español Feliciano López (108º), de 37, por 7-6 (7/4), 7-5, 6-7 (7/9) y 7-5.

- Situación límite -

En el cuadro femenino, la japonesa Naomi Osaka, la número 1 del ránking, tembló antes de poder vencer a la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova (90ª) por 0-6, 7-6 (7/4) y 6-1.

En el segundo set, Osaka estuvo a punto de quedar eliminada, cuando Schmiedlova sirvió en dos ocasiones para ganar el partido, pero en ambas ocasiones la nipona consiguió salvar la situación y forzar finalmente el 'tie-break', donde fue superior.

Schmiedlova estuvo en dos juegos a dos puntos de ser la vencedora.

En el tercer set, Osaka, crecida mentalmente, tuvo un recorrido menos accidentado y se citó en segunda ronda contra la exnúmero 1 mundial bielorrusa Victoria Azarenka (43ª), que derribó a la letona Jelena Ostapenko (39ª), campeona de Roland Garros en 2017 y que no gana un partido en el torneo desde su título, ya que el año pasado también cayó en primera ronda.

Su partido en la pista central precedía a la entrada en liza de la vigente campeona del torneo femenino, la rumana Simona Halep (3ª), que debuta ante la australiana Alja Tomljanovic (47ª).

El miércoles, Roland Garros vivirá los primeros partidos de la segunda ronda.