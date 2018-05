Ostapenko y Venus Williams, primeras víctimas ilustres en Roland Garros

El torneo de Roland Garros arrancó su nueva edición este domingo y lo hizo con víctimas ilustres, principalmente la defensora del título, la letona Jelena Ostapenko, pero también la estadounidense Venus Williams.

La inesperada caída de Ostapenko por 7-5 y 6-3 ante la ucraniana Kateryna Kozlova (66ª) hizo buscar en los libros de historia: desde el inicio de la era profesional (1968), únicamente una mujer había quedado eliminada en la primera ronda de París en el año siguiente a haberse proclamado campeona, la rusa Anastasia Myskina en 2005.

Ostapenko había sorprendido a todos el año pasado en Roland Garros, conquistando el título dos días después de su veinte cumpleaños y sin haber logrado antes ningún torneo en el circuito profesional.

En 2017 fue capaz de eliminar a cuatro cabezas de serie (la australiana Samantha Stosur, la danesa Caroline Wozniacki, la suiza Timea Bacsinzky y la rumana Simona Halep en la final), cuando era apenas la 47ª del mundo.

Ahora llegaba como la quinta jugadora del ranking WTA y su actuación no pudo ser más decepcionante.

También se despidió de manera prematura la estadounidense Venus Williams, que cayó ante la número 91 del mundo, la china Wang Qiang, por 6-4 y 7-5.

La mayor de las hermanas Williams (37 años y 9ª del ranking WTA) no alcanza los cuartos de final en París desde 2006. En los otros tres torneos del Grand Slam (Abierto de Australia, Wimbledon, Abierto de Estados Unidos) llegó al menos a las semifinales el año pasado.

- Huracán Zverev -

Ajenos a las tormentas de estas eliminaciones en el primer día del torneo, dos de los jugadores a seguir en el cuadro masculino, el alemán Alexander Zverev (3º del mundo) y el búlgaro Grigor Dimitrov (5º), sacaron adelante sus partidos en tres sets.

Zverev tuvo un debut imparable, con un contundente 6-1, 6-1 y 6-2 sobre el lituano Ricardas Berankis (92º), en apenas una hora y nueve minutos.

El jugador germano de 21 años, reciente campeón en Múnich y Madrid, y subcampeón en Roma tras plantar una gran batalla a Rafa Nadal en la final, confirmó con esta exhibición su candidatura al título.

"He ganado dos torneos, he llegado a la final en Roma, perdiendo contra Rafa en un partido equilibrado. Me siento bien y hoy he tenido un buen inicio en el torneo. Estoy feliz por cómo me está yendo todo", declaró Zverev tras su victoria.

El primer partido de esta edición en la pista central había tenido como protagonista al búlgaro Grigor Dimitrov, número 5 del mundo, que se impuso en tres mangas a un rival inesperado, el egipcio Mohamed Safwat, por 6-1, 6-4 y 7-6 (7/1).

Safwat no era el jugador inicialmente previsto para el debut de Dimitrov, ya que el sorteo había determinado que fuera el serbio Viktor Troicki, que antes del partido fue declarado baja por una lumbalgia.

"Estaba calentando y mi entrenador me dijo que en el cuadro tenía un rival diferente. No me lo esperaba", admitió Dimitrov sobre el 'lucky loser' al que tuvo que enfrentarse.

- Esperando a Nadal -

Otro de los jugadores que aspiran a llegar lejos, el español Pablo Carreño (11º del ranking ATP y cuartofinalista en París en 2017), avanzó a la segunda ronda tras un partido en el que tuvo que esforzarse más de los previsto para deshacerse del 147º del mundo, el eslovaco Jozef Kovalik, por 4-6, 6-1, 7-5 y 7-6 (7/5).

El lunes, el torneo de Roland Garros continuará con su primera ronda, pero ya a un ritmo más intensivo.

El plato fuerte será sin duda el partido de Rafa Nadal, número 1 mundial y diez veces campeón en París, contra el italiano Simone Bolelli (130º).

Novak Djokovic, Dominic Thiem, Caroline Wozniacki, Stan Wawrinka y Maria Sharapova, entre otros, también buscarán su pase a segunda ronda.