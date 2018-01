Pablo Carreño encabeza el equipo español de Copa Davis frente a Gran Bretaña

El tenista Pablo Carreño encabezará, en ausencia de Rafa Nadal, el equipo español que se enfrentará a Gran Bretaña en la primera ronda del Grupo Mundial de la Copa Davis, del 2 al 4 de febrero en Marbella (sur de España).

Completan el equipo español Roberto Bautista, Albert Ramos, David Ferrer y Feliciano López, anunció este martes la Federación Española de Tenis (RFET).

"En ausencia de Rafael Nadal, Pablo Carreño asume por segunda vez consecutiva el Nº 1 del equipo español. El gijonés de 26 años regresará el próximo lunes al Top-10 mundial tras alcanzar los octavos de final del Open de Australia", afirmó la RFET en un comunicado.

Nadal, que se retiró este martes de los cuartos de final del Abierto de Australia, había anunciado el domingo que no integraría el equipo español.

"No voy a estar en Marbella para jugar la Copa Davis", dijo entonces Nadal, añadiendo que "no estoy diciendo que no vaya a jugar este año Copa Davis. En esta primera eliminatoria no puedo, más adelante, ya se verá".

"Dentro de mis posibilidades, voy a hacer lo posible por ayudar", insistió el número uno del mundo.

"Los jugadores están muy implicados. Todos están jugando a muy buen nivel, llegan muy bien física y mentalmente", dijo este martes el capitán del equipo, Sergi Bruguera, que se estrena en el puesto.

"Rafa tiene muchísimas ganas de volver a jugar la Davis, está implicadísimo. En esta eliminatoria decidimos que no podría venir porque todavía no está del todo curado y necesita tiempo para la rodilla, se ha visto ahora, una lástima que haya tenido que abandonar", afirmó el capitán español.

"Para la segunda eliminatoria lo volveremos a analizar pero él tiene la disposición máxima de volver a jugar", añadió Bruguera.

Bruguera, que accedió a la capitanía del equipo masculino de Copa Davis en octubre pasado en sustitución de Conchita Martínez, adelantó que Feliciano López y Pablo Carreño jugarán el punto de dobles.

El capitán español tendrá que descartar a uno de los cinco seleccionados cuando llegue el momento de enfrentarse a Gran Bretaña, cuyo equipo estará formado por Kyle Edmund, semifinalista del Abierto de Australia, Cameron Norrie, Liam Broady, Jamie Murray y Dominic Inglot.

Los británicos no podrán contar con Andy Murray que sigue de baja al menos hasta la temporada de hierba tras haber sido operado de la cadera a principios de enero.