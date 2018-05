Panamá gana medalla de plata en los Juegos Suramericanos

Héctor Cención, obtuvo una historica medalla de plata en la disciplina del Karate en los XI Juegos Suramericanos, el panameño disputó la final frente al venozolano Antonio Díaz, pero caería derrotado 5-0, previamente Cención, había vencido al argentino Walter Ezequiel, 5-0.

Luego de la final frente a Díaz, Héctor Cención dijo,"difruté el trabajo que hice, y que la gente también lo hiciera, para mi no tiene precio, es algo muy bonito de verdad, no importa si uno gana oro o no, lo importante es disfrutarlo", Cención añadió "Estoy orgulloso que lo haya hecho, siendo panameño, en un final frente al dos veces campeón mundial, traté de disfrutarlo al máximo y sacar lo mejor de mí.

Sobre lo que vivió en el momento del combate, Cención mencionó lo siguiente, "En el momento pensé en disfrutarlo, luego si pensé en mi familia, en el resultado, en los entrenamientos, en las horas de trabajo", finalizó.