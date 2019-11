Panamá gana 8 medallas en arranque del Centroamericano de Gimnasia en Guatemala

Panamá inicia con el pie derecho su participación en el IX Campeonato Centroamericano de Gimnasia que se realiza hoy y mañana en las instalaciones del Gimnasio Nacional de Gimnasia, en Ciudad de Guatemala, con la participación de 8 Países de Centroamérica, Islas del Caribe y México.



Las atletas Alyiah Lide, Ana Gabriela Gutiérrez, Marcela De Frías y Ana Lucía Beitía, que conforman el equipo de la categoría AC2 (9-11 años), traen a Panamá un total de 8 medallas (4 de Oro, 3 de Plata y 1 de Bronce).



Las 4 atletas se llevaron la medalla de ORO por equipos, en donde Guatemala ocupó el 2do lugar y El Salvador el 3er lugar y donde tuvimos la oportunidad de escuchar nuestro Himno Nacional.



Además, Alyiah Lide se llevó el ORO en Viga y ORO en el All Around y PLATA en Suelo. Ana Gabriela Gutiérrez se colgó la medalla de ORO en Salto, PLATA en Barras y BRONCE en el All Around, y Marcela de Frías subió al podio para colgarse la medalla de PLATA en Viga de Equilibrio.

Panamá asistió con 16 atletas, 13 en la Rama Femenina y 3 en la Rama Masculina, acompañados por 4 entrenadores de la Rama Femenina y 2 de la Rama Masculina, y 2 Jueces, uno por Rama