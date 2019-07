Paola Espinosa, la clavadista que más metales panamericanos ha dado a México

Ocho oros, tres platas y dos bronces avalan a la clavadista Paola Espinosa como la deportista que más medallas de Juegos Panamericanos le ha dado a México, y en Lima-2019, a los 33 años de edad, competirá por tres preseas más.

"Soy una deportista que no tiene una mentalidad mediocre, siempre quiero más y busco las oportunidades", es una frase que define a la clavadista nacida el 31 de julio de 1986 en la Ciudad de México, y que en la siguiente cita panamericana participará en las pruebas de trampolín de 1 y 3 metros y sincronizados.

En su infancia le diagnosticaron Trastorno por Deficit de Atención, pero también descubrió su vocación de clavadista gracias a la china Fu Mingxia, que en los Juegos Olímpicos de Barcelona-1992 –cuando Paola tenía seis años– ganó el oro desde la plataforma de 10 metros.

- De Santo Domingo a Toronto -

Paola empezó a figurar a los 15 años en 2002, cuando consiguió medalla de bronce en la Olimpiada Nacional, en el trampolín de tres metros. Ese año se integró a la selección nacional de clavados.

Al año siguiente comenzó su exitosa travesía en Juegos Panamericanos, en Santo Domingo 2003 con dos platas, ambas en clavados sincronizados desde el trampolín y la plataforma.

En Río-2007 incrementó sus triunfos con una plata (plataforma) y tres oros (trampolín 3 metros individual y sincronizados y plataforma).

Cuatro años después, se lució en su país en Guadalajara-2011 con un bronce (trampolín 3 metros) y tres oros (trampolín 3 metros sincronizados, y dos en plataforma individual y sincronizados).

Dos oros (trampolín 3 metros sincronizados y plataforma) y un bronce (plataforma sincronizados) en Toronto-2015 la encumbraron como la deportista mexicana con más medallas panamericanas.

"Me voy feliz de estos Juegos Panamericanos, en mi carrera de estos juegos ya son ocho oros y 13 medallas en total y eso me hace sentir muy orgullosa", dijo en esa ocasión.

En paralelo, Espinosa ha conseguido tres oros en Juegos Centroamericanos y del Caribe, todos en Mayagüez-2010 y dos metales olímpicos en sincronizados desde la plataforma: bronce en Pekín-2008 y plata en Londres-2012. Además, en campeonatos mundiales su máximo logro es la presea áurea obtenida en Roma-2009 (plataforma).

- Una hija y nueva pareja -

En 2016, después de los Juegos Olímpicos de Río, Paola confirmó su romance con el también clavadista mexicano Iván García.

Al año siguiente, justo cuando Paola cumplió 31 años, la pareja tuvo a su primera hija, suceso que la alejó de la competencia hasta mayo de 2018.

La maternidad condicionó a Espinosa a dejar la plataforma. "Ahora que me concentraré en el trampolín, necesito ser más fuerte y más pesada. El desafío es cambiar mi cuerpo. Siempre he sido una mujer pequeña y delgada porque la plataforma lo exigía. Ahora tengo que aprender a competir también en el trampolín", explicó.

A lo largo de su trayectoria, Paola ha hecho mancuerna en sincronizados con varias clavadistas: Laura Sánchez, Jashia Luna, Tatiana Ortiz y Alejandra Orozco. Ahora el turno es con Melany Hernández, 12 años más joven.

Antes de participar en Lima-2019, el nuevo binomio Espinosa-Hernández obtuvo bronce en trampolín del Campeonato Mundial Gwanju-2019 y con ello aseguró para México una plaza en los Juegos Olímpicos Tokio-2020.

"Estoy muy motivada y preparada", expresó Espinosa de cara a los siguientes Juegos Panamericanos y luego de afrontar en México a un diputado que puso en tela de juicio la legitimidad de su clasificación a Lima-2019.

"Yo me gané mi lugar. Nadie me ha regalado nada", atajó Espinosa en un video que difundió en redes sociales. "Me molesta mucho la falta de respeto y que con sus comentarios sigan incitando a que me agredan como atleta, como mujer y como mamá en un deporte que le ha dado muchas medallas a México".