"Papá, te falta mucho", el colombiano Uprimny olímpico pese al escepticismo de su hijo

Cuando el colombiano Sebastián Uprimny se calzó hace dos años por primera vez los esquíes para hacer pruebas de fondo, su hijo no le veía mucho futuro. "Papá te falta mucho", dijo escéptico.

Y es que 'Uprimny' en checo quiere decir 'Sincero', así que el joven vástago del aprendiz de esquiador de fondo solo podía hacer honor a su apellido.

"Uprimny significa sincero en checo. Mi abuelo era austro-húngaro. Vivía en la frontera en el lado húngaro y creció en Viena. Era judío. Cuando empezó a haber problemas en el 38, termino en Colombia y se casó con mi abuela y mi papá nació en Colombia. Por parte de madre, mi apellido es Ponce de León, relativamente común en Colombia", explica el deportista a la AFP.

Sebastián Uprimny, que competirá el viernes en la prueba de 15 km, vino al mundo en París, donde estudiaron sus padres, y ahora vive en Salt Lake City donde regenta una academia de idiomas.

"Mis padres se fueron cinco años a estudiar a Francia y yo nací cuando estaban allí, pero cuando tenía dos años, regresamos a Colombia. Hasta los 24 años estuve en Colombia pero me vine a Estados Unidos después de terminar la universidad, donde terminé administración de empresas, para aprender inglés, en 2001.

"Ese centro de idiomas que tenemos desde hace diez años me ha permitido tener flexibilidad para tener este dedicación al deporte", explica.

Desde que llegó a Salt Lake City y asistió a los de 2002 soñó con participar en unos Juegos Olímpicos.

- Skeleton y esquí de fondo -

"Mi objetivo en estos Juegos es representar a Colombia, un sueño que siempre tuve. Cuando llegué a Salt Lake City llegaron los Juegos y trabajé como guía de unos periodistas franceses. Ahí, se me metió en la cabeza participar en unos Juegos de Invierno aprovechando que vivo en Salt Lake City", explica.

"Después me casé, tuve hijos y otras responsabilidades con la empresa que creé. Una cosa tras otra lo fue retrasando, aunque lo tenia en la cabeza, pero lo dejé postergado por unos años. Traté en skeleton pero no conseguí. Hace dos años pensé que era ahora o nunca, y creía que el esquí de fondo sería lo que me daría una oportunidad", añade.

Aunque había esquiado antes, Sebastián Uprimny no había practicado la especialidad de fondo.

"Uno piensa que es más fácil hasta que te pones los esquíes. La primera vez fui con mi hijo que entonces tenía ocho años, que me dijo: papá te falta mucho. Fueron dos años de muchos entrenamientos y de aprender a competir. Estoy muy contento de haber logrado la clasificación", explica.

Con ese bagaje deportivo, las aspiraciones de Uprimny son modestas.

"Hay que ser realistas y saber que vamos a competir con los mejores del mundo. Mi objetivo es mejorar mis marcas. Es una oportunidad de representar a Colombia y utilizar esta plataforma para desarrollar el esquí sobre ruedas en mi país. La federación internacional de esquí busca incentivar el roller ski en países como el nuestro. Que esta presencia en los Juegos sirva para crear clubes y que el roller esquí sea un semillero para el futuro", concluye.

El viernes 16 de febrero su hijo, olvidado ya el escepticismo de hace dos años, lo animará en Pyeongchang.