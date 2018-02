Patinaje y anorexia, el final de un tabú

En Sochi, la patinadora rusa Yulia Lipnítskaya tenía el mundo a sus pies. Cuatro años después la rusa está lejos de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, retirada de la pista de hielo por anorexia.

Con solo 15 años, el hada del patinaje artístico ruso enamoró a los telespectadores en todo el mundo ganando el título olímpico por equipos. Las cámaras captaron su efusivo abrazo con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Pero hace seis meses, anunció sorpresivamente su retiro debido a problemas de salud relacionados con la anorexia, que estaba arruinando su vida.

A pesar de varios casos conocidos, los desórdenes alimenticios son un tabú en el mundo del patinaje artístico.

Una participante en Pyeonchang-2018, la canadiense Gabrielle Daleman, ha hablado abiertamente del tema. Hace varios meses relacionó sus problemas alimenticios con el acoso escolar sufrido en su niñez, inicialmente por problemas de aprendizaje.

- Timidez, ansiedad y depresión -

Tras terminar en el séptimo lugar el miércoles en le programa corto, la deportista de 20 años dijo a la AFP: "No sé si es el deporte o la imagen que uno tiene de sí mismo".

"Yo no estaba feliz con la forma en que me miraban, me acosaban (en la escuela), me criticaban", dijo.

"De alguna manera traté de ser cómo la gente quería que fuera, en vez de sentirme a gusto conmigo misma. Eso es algo que aprendí en el último año", contó la patinadora, que asegura haber recibido mucho apoyo cuando comenzó a hablar de este asunto.

Entre las que le agradecieron su valentía está la estadounidense Gracie Gold, bronce por equipos en Sochi-2014, que tuvo que renunciar a la actual temporada olímpica por desórdenes alimenticios, depresión y ansiedad.

En 2005, su compatriota Jenny Kirk puso fin a su carrera antes de los Juegos de Turín debido a trastornos de la alimentación.

Como otros deportes, el patinaje artístico es una actividad dura para un cuerpo en desarrollo, ya que durante muchas horas se repiten los mismos movimientos, para saltar más alto, girar más rápido...

Además, es una disciplina en la que la imagen tiene un papel crucial.

Preguntada al respecto, la Federación Internacional de Patinaje (ISU, por sus siglas en inglés), remitió a la AFP a su guía médica.

Este documento señala que los patinadores y sus entrenadores reciben "un programa educativo e interactivo sobre temas de salud, nutrición, lesiones y otras cuestiones".

Las chicas también tienen a su disposición un programa para informarles de "las problemáticas" que les atañen directamente.

"La comisión médica (de la federación) se toma muy en serio todo lo que afecta a la salud de las atletas", precisa.

Gabrielle Daleman está muy contenta de haber contado su historia y de poder disputar sus segundos Juegos Olímpicos. "No me avergüenzo. Estoy orgullosa de los problemas que he enfrentado y sigo enfrentando y estoy muy feliz de estar aquí y de lo que he sido capaz de hacer".