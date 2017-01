Pese al dolor, Nadal no renuncia a ganar otro Grand Slam

El tenista español Rafa Nadal reconoció este domingo que lucha contra un dolor crónico pero aseguró que confía en mantener viva su carrera en el Grand Slam coincidiendo con la llegada de su nuevo entrenador Carlos Moyà.

Nadal, de 30 años, que ha sufrido varias lesiones durante su carrera, admitió que lleva años jugando con dolores pero se mostró optimista sobre la posibilidad de volver a ganar títulos en los cuatro grandes torneos del circuito.

"Ahora no estoy lesionado, no" pero "hace mucho tiempo que no estoy libre de dolor", afirmó con una sonrisa triste en una rueda de prensa en Melbourne, donde se dispone a participar en el Abierto de Australia.

Nadal no ha alcanzado una semifinal del Grand Slam desde 2014 pero, tras una larga discusión con su entrenador habitual, su tío Toni Nadal, contrató a Moyà en diciembre para reforzar al equipo.

"No soy alguien que tome las decisiones así", afirmó chasqueando los dedos. "Necesito hablarlo. Y antes que nada, ya lo saben, mi tío es mi entrenador", agregó.

"Es una persona decisiva en mi carrera, así que necesito hablar con él antes de tomar una decisión de este tipo. Nunca decidiría algo así si a Toni no le gustase", precisó.

En cuanto a Moyà, que ganó Roland Garros en 1998 y fue brevemente número uno mundial en marzo de 1999, Nadal explicó: "es una persona con la que me entrené durante casi toda mi carrera desde que cumplí 15 años hasta que él se retiró".

Su contratación "no es un gran tema ¿no?". "Además, también vive en Mallorca", subrayó.

Nadal, campeón de 14 torneos de Grand Slam y actualmente número 9 mundial, se enfrentará al alemán Florian Mayer en la primera ronda del Abierto de Australia el martes.

El año pasado, perdió en su debut en el Melbourne Park contra su compatriota Fernando Verdasco.

Pero este domingo aseguró que no jugaría si no pensase que tiene una oportunidad de levantar el trofeo.

"Si no creyera que puedo ser competitivo -y cuando digo 'competitivo' quiero decir luchar por las cosas por las que he luchado en los últimos 10 años- estaría seguramente en casa jugando al golf o pescando", afirmó.

"Soy totalmente sincero en esto. Si estoy aquí es porque creo que puedo luchar por las cosas que me motivan de verdad".