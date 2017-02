635x357 Phelps pide al Congreso mejorar sistema antidopaje. STEPHEN WHYNO (Associated Press)

WASHINGTON (AP) — Como nadador, Michael Phelps evitó pronunciarse sobre el dopaje en la competición internacional. Ahora que está retirado, quiere alzar la voz en cuanto al tema.

En una audiencia el martes en el Congreso sobre la reforma de las medidas antidopaje, Phelps expresó su exasperación ante las trampas de otros deportistas y dijo que los atletas necesitan creer que el sistema antidopaje funciona.

Phelps dijo que no cree que los Juegos Olímpicos y otras competencias sean limpios, y que los deportistas no confían en el sistema de pruebas antidopaje actual. Phelps, que ganó 28 medallas en la natación olímpica en su carrera, dijo que los deportistas se sienten "decepcionados" cuando ven a otros hacer trampas. Le pidió a la subcomisión de Supervisión e Investigaciones de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes que ayude a "garantizar que el sistema sea justo y confiable".

"No pienso que en competencias internacionales en las que he participado todos los participantes han sido limpios", dijo Phelps en la audiencia. "No lo creo. Sé que cuando compito en Estados Unidos, todos estamos limpios porque todos pasamos por el mismo proceso. Internacionalmente pienso que tiene que hacerse algo y tiene que ser ya".

El lanzador de bala Adam Nelson, quien recibió la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Atenas del 2004 luego que el ganador original fue descalificado por dopaje, narró su historia y le pidió al Congreso que utilice su caso como ejemplo.

Nelson recogió su medalla en el 2013, en el aeropuerto de Atlanta, y dijo que así no es lo mismo.

Phelps, que ganó más medallas olímpicas que ningún otro atleta, dijo que mientras que él se sometió a 13 análisis de drogas antes de las Olimpiadas de Río, 1.913 deportistas en deportes "de alto riesgo" no fueron examinados en lo absoluto en los meses antes de los juegos. Y en total, 4.125 deportistas no tienen documentación de haber sido analizados antes de los Juegos de 2016 en Río.

"Para nosotros, a veces es molesto cuando nos despiertan a las 6 de la mañana, pero, sabes qué, sabes que va a pasar, y yo lo hago para asegurarnos de que competimos a un nivel parejo", dijo Phelps después de la audiencia. "Quisiera poder decir eso de todos los demás en el mundo".