Pliskova es baja en el torneo de Praga por motivos de salud

La tenista checa Karolina Pliskova, 5ª jugadora del mundo, no participará en el torneo WTA de Praga que comienza este lunes por motivos de salud.

"Tengo dolores desde hace un mes, no puedo entrenarme", explicó en su página web oficial Pliskova, ganadora en la capital checa en 2015 antes de alcanzar las semifinales de este torneo de tierra batida un año después.

"Esperaba con impaciencia el torneo y a los aficionados en Praga, he hecho lo posible para recuperarme pero los médicos me han dicho que no decididamente", añadió la jugadora que iba a ser la primera cabeza de serie en Praga.

"Los resultados de sus análisis de sangre aún no son buenos. Hay un virus en su cuerpo y nadie consigue eliminarlo", explicó este lunes la directora del torneo, Petra Cernoskova.

Campeona este año en Brisbane, la checa de 27 años fue vencida la semana pasada por la bielorrusa Victoria Azarenka en tres sets 6-4, 3-6, 4-6, en la segunda ronda del torneo de Stuttgart.