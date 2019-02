Del Potro cae en Delray Beach y se baja del Abierto Mexicano

El argentino Juan Martín del Potro cayó este viernes en cuartos de final en Delray Beach ante el estadounidense MacKenzie McDonald y confirmó que no jugará el Abierto Mexicano la semana que viene tras sufrir molestias en la rodilla derecha.

"A Acapulco no voy a ir porque también dependía mucho de cómo iba a estar acá. A medida que iba avanzando menos chances tenía de ir a Acapulco y creo que es un poco lógico", dijo el de Tandil tras su derrota.

McDonald rompió todos los pronósticos al derrotar a su mermado oponente en tres sets de 6-4, 3-6, 7-6 (7/5).

"Tengo que tener precaución y escuchar un poco los mensajes que me manda mi cuerpo (...) Me da mucha pena no poder ir a Acapulco pero mucha más pena me da el nivel que tengo. Lo quiero recuperar cuanto antes", agregó el albiceleste.

El director del Abierto Mexicano Raúl Zurutuza confirmó la noticia a la AFP y aseguró que ya había hablado incluso con el agente del jugador, que no podrá defender su título logrado allí la temporada pasada.

Del Potro regresaba al circuito en el campeonato de Florida tras romperse la rótula deerecha en el Masters 1000 de Shanghái en octubre y terminó el choque ante McDonald evidenciando problemas en la misma rodilla y mostrando evidentes signos de dolor durante gran parte de la contienda.

El tandilense arrancó el choque con un gran vendaje en la pierna lastimada y, con malas sensaciones, perdió la primera manga.

Con poca movilidad e intentando acortar los puntos lo máximo posible, Del Potro no mostró su mejor nivel pero, aún así, consiguió rehacerse en el segundo set y tuvo la oportunidad de dar el golpe de gracia a su rival en el séptimo juego del tercero, con 3-3 y un punto de break a favor pero perdió su oportunidad y acabó perdiendo el partido.

El local, de 23 años y 84º del ranking de la ATP, terminó con la esperanza del primer favorito del torneo de volver a levantar el título, como ya hiciera en 2011.

El torneo azteca es uno de los favoritos de Del Potro, donde se coronó en 2018 antes de alzarse poco después con su primer título de Masters 1000 en el desierto de Indian Wells.

Aunque el argentino no estará, en México aguardan el español Rafael Nadal, el alemán Alexander Zverev y el también albiceleste Diego Schwartzman en uno de los mejores elencos en la historia reciente del campeonato.

- Isner, con vía libre -

Mientras, el segundo sembrado, el estadounidense John Isner, firmó 24 aces y derrotó al octavo cabeza de serie, el francés Adrian Mannarino, por 7-6 (7/2) y 6-4 para avanzar a semifinales.

Isner, novena raqueta del mundo y que solo ha perdido un set en siete victorias a lo largo de su carrera sobre el zurdo, necesitó solo 93 minutos para reservar un lugar en la penúltima instancia contra el británico Daniel Evans, que a su vez venció al sexto favorito, el italiano Andreas Seppi, por un doble 6-4.

"Pienso que Adrian jugó bien hoy. Esos tres puntos de break que salvé en el primer set se sintieron como puntos de set. Conseguí adjudicarme un break en el segundo set y eso es a veces lo único que necesitas", señaló el estadounidense, que busca su decimoquinto título de la ATP tras ganar el último el pasado julio en Atlanta.