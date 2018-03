Del Potro vence a Krajinovic y separa boleto a cuartos de Miami

El argentino Juan Martín Del Potro sacó boleto para los cuartos de final del Masters 1000 de Miami al vencer con facilidad al serbio Filip Krajinovic (N.22) con parciales de 6-4, 6-2.

Con un quiebre en el séptimo game del primer set, incluidas dos dobles faltas del europeo, Del Potro pudo acercarse 4-3 luego de ir debajo 4-1.

Acto seguido, el argentino protegió bien su servicio y logró empatar el set 4-4.

Otro quiebre del sudamericano puso el set a punto de mate (5-4) y en el tercer set-point se llevó el parcial (6-4) en una excelente recuperación.

"Hoy me descuidé un poco. No es táctico estar 1-4 abajo", respondió Del Potro sobre si había sido parte de una estrategia esa situación. "Simplemente fue un descuido y lo pude remediar con dos quiebres seguidos".

Después de corregidos los problemas del primer set, el segundo fue un paseo para el tenista de Tandil, quien desarmó por completo a su rival y se impuso con facilidad por 6-2.

El argentino superó a Krajinovic en todos los aspectos del juego con siete aces, una efectividad de 76% en su primer servicio, cuatro quiebres en total y 62 puntos ganadores por sólo 46 su oponente.

El sudamericano se medirá en los cuartos de final con el canadiense Milos Raonic (N.20), que ganó previamente al francés Jeremy Chardy por 6-3, 6-4.

Del Potro recordó que el partido con Raonic "será diferente, es uno de los saques más rápido del circuito y un jugador grande también que cubre mucho terreno".

El argentino, que persigue su tercer título consecutivo del año después de Acapulco e Indian Wells, sigue siendo el único sobreviviente de la legión latinoamericana.

- Buena vibra en Miami -

Delpo señaló que "es muy bonita la sensación cuando sientes que estás ganando, ahora lo estoy sintiendo. Lo he dicho anteriormente, me encanta jugar aquí (Miami). Veremos el año que viene cuando el torneo se mude. Puede haber más tráfico, no sé. Pero creo que seguirá siendo Miami por el calor de la gente".

El argentino agregó que "los fanáticos son muy amables, recibí mucho amor de ellos y estoy entusiasmado de seguir ganando y permanecer en el torneo. Estoy tratando de disfrutar la última vez en Key Biscayne".

Eliminados el mítico Roger Federer, primer sembrado, y el búlgaro Grigor Dimitrov (tercero), Del Potro asoma como serio candidato a ganar por primera vez el torneo de Miami.

A la pregunta de cuál sería su meta ahora mismo (en el torneo), la Torre de Tandil respondió que "mi meta es más bien a largo plazo. Lo importante es estar sano. Si estoy bien puedo jugar bastante porque hay más resistencia".

"Si gano (la final) sería muy bueno, aunque no pienso mucho en el ránking. Claro, si me ayuda (el triunfo) a mejorar posición, bienvenido sea", finalizó Del Potro.