Del Potro, Puig y Venus de lujo en el torneo de Miami

El argentino Juan Martín del Potro, la boricua Mónica Puig y la estadounidense Venus Williams estuvieron a la altura de verdaderos campeones al librar sus respectivos encuentros este domingo en el torneo de tenis de Miami.

Del Potro, quinto favorito, fue demasiado contra el japonés Kei Nishikori, a quien arrolló con un doble 6-2 en tercera ronda.

En una hora y 14 minutos, el argentino sacó pasaje para octavos de final, donde se medirá al serbio Filip Krajinovic (N.22), que superó al francés Benoit Paire con un doble 6-3.

"Fue bueno comenzar bien el partido, siempre fui de menos a más. Nishikori es un jugador muy bueno y aunque casi siempre he salido bien ante él, es un jugador de cuidado", señaló Del Potro.

"Delpo" añadió que "lo importante es estar sano. Hoy no tuve mucho desgaste, me tocó un partido fácil, mañana puede ser otra cosa".

Del Potro, que viene de ganar en Acapulco y el Indian Wells (primer Masters 1000 del año), aumentó su ventaja sobre el asiático en el tope personal con balance de 6-2.

La "Torre de Tandil" se encuentra a dos pasos de igualar su mejor actuación en el evento de la Capital del Sol, cuando llegó a semifinales en 2009 y perdió frente a Andy Murray.

Previamente, la puertorriqueña Puig continuó mostrando su excelente forma en la rama femenina, de Categoría Premier (WTA), al someter a la griega Maria Sakkari.

En una hora y 45 minutos, Puig, campeona olímpica de Rio-2016, dispuso de su oponente con parciales de 6-3, 7-5.

"Verdaderamente no quería haber llegado a tres (sets). Realmente me he sentido muy confiada luego de los dos primeros partidos. Espero que todo siga así de bien", se refirió Puig a las victorias sobre las veteranas Samantha Stosur y la danesa Caroline Wozniacki.

En octavos, la boricua se verá la cara contra la estadounidense Danielle Collins, quien entró por la "qualy" y superó a la croata Donna Vekic por 4-6, 6-2, 6-1.

Puig, que busca en la Capital del Sol el tercer título de su carrera, ya superó su mejor actuación en el certamen. Previamente había cedido dos veces en segunda ronda (2014 y 2016, ya que el año pasado se fue en la primera ante la rumana Sorana Cirstea).

La brasileña Beatriz Haddad Maia (N.64) y el argentino Diego Schuartzman no corrieron con suerte en la jornada.

Haddad se despidió en tercera ronda al caer ante la letona Jelena Ostapenko, sexta favorita.

La brasileña cedió el encuentro ante Ostapenko en sets corridos de 6-2, 7-6 (7/2). La próxima rival de Ostapenko en octavos de final será la checa Petra Kvitova, novena favorita, que venció a la estadounidense Sofia Kenin 3-6, 6-2, 6-4.

Ostapenko, que se fue arriba en el tope frente a la brasileña 2-0, busca el tercer título de su carrera en Miami, donde en dos ocasiones no ha pasado de la primera ronda.

Por su parte, al argentino Schwartzman no le fue muy bien como el primer partido que ganó fácil al chileno Nicolás Jerry por 6-3, 6-1 y cedió ante el canadiense Milos Raoic (N.20).

Raonic superó al albiceleste por 7-6 (7/5), 6-3 y en octavos irá frente al francés Jeromy Chardy, que sorprendió al búlgaro Grigor Dimitrov, tercer cabeza de serie, al vencerlo con un doble 6-4.

- Venus sigue inspirada -

En las damas también, la mayor de las Williams continuó inspirada y firme al sacar boleto para octavos al vencer a la holandesa Kiki Bertens.

Venus se repuso a un primer set adverso para doblegar a la europea en tres peleados sets con marcadores de 5-7, 6-3, 7-5.

Williams chocará en la siguiente manga contra la campeona defensora, la británica Johanna Konta, undécima sembrada y contra quien busca una revancha, ya que fue superada el año pasado por la inglesa en semifinales.

Venus guarda tres títulos en la Capital del Sol (1998, 1999 y 2001) con un récord de 77 victorias y sólo nueve derrotas.

La mayor de las Williams busca su título número 50 de carrera.

Previamente, Konta había superado a la belga Elise Martens con fáciles parciales de 6-2, 6-1 en sólo una hora y seis minutos.