Del Potro aniquila a Zverev y se enfrentará a Anderson en la final de Acapulco

El argentino Juan Martín del Potro adormeció y aniquiló al alemán Alexander Zverev en la semifinal del Abierto Mexicano de Tenis que se juega en el balneario de Acapulco y este sábado se topará en la final con el sudafricano Kevin Anderson.

En el partido estelar de semifinales, Del Potro complació a la afición con su victoria por 6-4 y 6-2 sobre el alemán Alexander Zverev.

El argentino logró una conexión con la tribuna desde el primer quiebre que lo puso en ventaja 2-1 en el primer set.

Para Zverev, esa primera manga fue complicada, por una molestia en la rodilla izquierda.

Con un quiebre arriba, Del Potro ejecutó su estrategia de meter a Zverev en un juego semilento y por momentos adormecedor para luego sorprenderlo con toques cortos o remates fulminantes.

"Si nos poníamos a ver quién le pega más fuerte a la pelota quizá él pudo haber ganado, por eso tiré slides y drop shots. Él estuvo un poco confundido y yo pude estar sólido", comentó Del Potro.

En su semifinal, Kevin Anderson hizo alarde de su saque 'ace' ante el estadounidense Jared Donaldson quien a sus 21 años mostró una actitud combativa.

El estadounidense perdió el primer set y luego ganó el segundo jugando sin complejos. Pero en el set decisivo, el sudafricano aplicó más saques ases hasta totalizar 18 y ganar 6-3, 4-6 y 6-3.

"El servicio fue muy importante, especialmente al final del segundo set y al principio del tercero", comentó Anderson quien este año ya jugó dos finales: ganó la del Abierto de Nueva York y perdió en la India.

"Vengo de dos finales muy duras", dijo el sudafricano, quien espera ganar el Abierto de Acapulco por primera vez, algo que estuvo a punto de hacer en 2014, cuando perdió el título ante el búlgaro Grigor Dimitrov.

Este sábado, Anderson irá por su quinto título individual, mientras que Del Potro saldrá por el número 21.

Anderson y Del Potro se han enfrenado en seis ocasiones y el argentino siempre ha salido vencedor.

De cara a la final, Del Potro apuntó que espera que "Anderson saque muy fuerte, le pegue muy fuerte. Es un jugador que si anda derecho le puede ganar a cualquiera".

- Tsurenko, a un paso de revalidar -

En el cuadro de mujeres, la suiza Stefanie Voegele tratará de quitarle la corona a la campeona defensora, la ucraniana Lesia Tsurenko.

El viernes Tsurenko dio un paso más hacia la revalidación de su título tras vencer a la australiana Daria Gavrilova en dos sets: 6-2 y 6-4.

Tsurenko se vio mejor plantada en la pista y exigió esfuerzos adicionales a Gavrilova a quien pudo haber vencido con mayor rapidez, pero le concedió margen de mejora.

"No sentí presión por jugar en el estadio central, lo disfruté", dijo Tsurenko, pero admitió que "no cerré el partido como me hubiera gustado, tuve algunas faltas de concentración y cometí errores, afortunadamente el partido no se complicó más".

Voegele se convirtió en finalista tras imponerse a la sueca Rebecca Peterson en dos sets: 6-4 y 7-6 (7/5).

La suiza tuvo potencia y precisión en la primera manga, luego en la segunda permitió el repunte de Peterson, quien forzó el 'tie break'.

Este sábado Tsurenko buscará su cuarto título en singles y Voegele saldrá por el primero.

La ucraniana y la suiza se han enfrentado cinco veces. El saldo es favorable para Tsurenko con cuatro victorias por una de Voegele.

-- Resultados ATP del viernes en semifinales

Kevin Anderson (RSA/N.5) derrotó a Jared Donaldson (USA) 6-3, 4-6, 6-3

Juan Martín del Potro (ARG/N.6)-Alexander Zverev (GER/N.2)

-- Resultados WTA del viernes en semifinales

Lesia Tsurenko (UKR/N.7) derrotó a Daria Gavrilova (AUS/N.3) 6-2, 6-4

Stefanie Voegele (SWI) a Rebecca Peterson (SWE) 6-4, 7-6 (7/5)

-- Final ATP que se jugará el sábado

Kevin Anderson (RSA/N.5)-Juan Martín del Potro (ARG/N.6)

-- Final WTA que se jugará el sábado

Stefanie Voegele (SWI)-Lesia Tsurenko (UKR/N.7)