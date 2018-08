Del Potro batalló ante un desconocido pero impuso su jerarquía en Los Cabos

Un rival desconocido que responde al nombre de Marcos Girón consiguió que Juan Martín del Potro, número 4 del ranking mundial, la pasara mal en su presentación en el Abierto de Tenis de Los Cabos, a pesar del triunfo en dos sets con parciales de 7-5 y 6-3.

El argentino Del Potro, algo fuera de ritmo, el miércoles tuvo una dura contienda de 58 minutos para poder ganar el primer set ante el estadounidense Girón, que lució una gran confianza y amplia concentración.

'La Torre de Tandil' parecía hacer valer su condición de máximo favorito del torneo pues apenas con su primer saque ganó su primer punto. Sin embargo, repentinamente se vio en la necesidad de salvar dos 'break points' en el primer juego.

El inicio del encuentro fue nivelado hasta el 2-2, entonces Del Potro por fin logró el quiebre para irse al frente 4-2.

Aun a sabiendas de que estaba ante un 'top ten', el estadounidense no se acomplejó por ser el número 446 del mundo y jugó sereno, incluso en algunos puntos largos que supo ganar.

Girón quebró para emparejar 4-4 y lo volvió a hacer para ponerse adelante 5-4, pero Del Potro reaccionó y se llevó una manga en la que salvó cuatro rompimientos.

El segundo set parecía una copia fiel del primero, hasta el 3-3 cuando Del Potro se vio más consistente. Con sus tiros mejor controlados, el argentino ganó el partido.

"No es fácil enfrentar a un rival del que no conoces mucho, él ha jugado muy bien", reconoció Del Potro quien apenas unas horas antes del partido buscó videos en YouTube para conocer un poco del estilo de juego de Girón.

"Me sorprendió mucho porque no jugó con el nivel de su ranking, por suerte pude ganar en dos sets", añadió Del Potro luego de una hora con 35 minutos y 16 segundos de juego y detalló que "por el calor y la humedad sudé mucho y se me hacía difícil sostener la raqueta, pero me quedo con la sensación linda de ganar el partido".

Este jueves en cuartos de final, 'Delpo' se medirá con el bielorruso Egor Gerasimov quien viene de vencer al quinto sembrado, el estadounidense Sam Querrey, en el partido más duro de los ocho que se disputaron en la segunda ronda.

Gerasimov se impuso en tres sets con parciales 7-5, 5-7 y 7-6 (8/6) en dos horas con nueve segundos.

En esta segunda ronda también cayó el octavo preclasificado, el español Feliciano López quien sucumbió ante el británico Cameron Norrie que ganó sin complicaciones con un doble 6-3.

Norrie, de 22 años y ubicado en el lugar 74 del ranking de la ATP, ganó en una hora con 16 minutos y 56 segundos.

-Resultados del miércoles en segunda ronda

Cameron Norrie (GBR) a Feliciano López (ESP/N.8) derrotó 6-3, 6-3

Yoshihito Nishioka (JPN) a Taylor Fritz (USA/N.7) 7-6 (7/3), 6-1

Michael Mmoh (USA) a Peter Polansky (CAN) 7-6 (7/1), 7-6 (7/2)

Damir Dzumhur (BIH/N.3) a Thomas Fabbiano (ITA) 7-6 (7/0), 7-6 (7/5)

Adrian Mannarino (FRA/N.4) a Elias Ymer (SWE) 6-0, 6-2

Juan Martín del Potro (ARG/N.1) a Marcos Girón (USA) 7-5, 6-3

Egor Gerasimov (BLR) a Sam Querrey (USA/N.5) 7-5, 5-7, 7-6 (8/6)

Fabio Fognini (ITA/N.2) a Quentin Halys (FRA) 2-6, 6-4, 6-0

-Partidos del jueves en cuartos de final

Juan Martín del Potro (ARG/N.1)-Egor Gerasimov (BLR)

Damir Dzumhur (BIH/N.3)-Michael Mmoh (USA)

Cameron Norrie (GBR)-Adrian Mannarino (FRA/N.4)

Yoshihito Nishioka (JPN)-Fabio Fognini (ITA/N.2)