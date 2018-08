Del Potro avanza a tercera ronda del US Open y jugará contra Verdasco

El argentino Juan Martín del Potro confirmó los pronósticos y avanzó este miércoles a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, donde se medirá al español Fernando Verdasco.

Bajo un calor agobiante, Del Potro, tercer sembrado en el último Grand Slam del año, venció al local Denis Kudla en sets corridos por 6-3, 6-1, 7-6 (7/4) en una hora y 56 minutos de juego.

"Me sentí muy cómodo a pesar de las condiciones climáticas y que él subió su nivel en el tercer set. Sentí un poco las piernas, pero logré imponer mi juego y ahora a descansar", dijo 'Delpo' tras el encuentro.

“Hice una buena preparación mentalmente para tratar de lidiar con este tipo de clima, y lo hice bien. Es importante ganar en tres sets, mantener mi cuerpo en buena forma. Ahora he estado recuperando así que estaré listo (para el próximo partido)”, agregó el argentino.

La Torre de Tandil, campeón del US Open en 2009, se medirá en tercera ronda a Verdasco, trigésimo primer cabeza de serie, quien superó en cuatro mangas de 7-5, 2-6, 6-4, 6-4 al británico Andy Murray.

“Fernando (Verdasco) es realmente un gran jugador. No me gusta jugador contra zurdos porque pueden mezclar muy bien (los golpes) todo el tiempo. Juegan diferentes variantes de juego y hacen variaciones constantemente. No va a ser fácil para mí. Intentaré jugar aún mejor de lo que lo hice hoy. También tengo muchos aficionados aquí que me dan energía y siempre me ayudan a intentar ganar. Intentaré aprovecharme de eso”, dijo Del Potro.

- Un Murray menor -

Verdasco, de 34 años, firmó 52 golpes ganadores, por 35 de su rival, y también estuvo más acertado que Murray con su saque, al acertar el 63% de sus primeros servicios.

“Obviamente fue difícil por las condiciones: el calor, la humedad, el oponente, del que todo el mundo estaba hablando por su regreso a un Grand Slam, sus operaciones, cómo está físicamente. Siendo 31er cabeza de serie, esperas jugar contra alguien del Top-8 en tercera ronda. Eso es más normal que jugar contra Andy Murray en segunda”, comentó Verdasco. “En general creo que fue un buen partido (...) Cuando juegas contra un rival como él obviamente cometes más errores que a lo mejor contra otros”.

Murray, ex número uno de la ATP, había reconocido antes del comienzo del torneo que no era un objetivo "realista" aspirar a ganar el título luego de estar de baja un año por una lesión en la cadera.

“Fue un partido duro para mí físicamente por las condiciones y por haber jugado tres horas el otro día. Aún es pronto en este proceso (de recuperación). Lo hice bien. Perseguí las bolas hasta el final del partido. No entregaba puntos. Luché hasta el final”, declaró.

El escocés, de 31 años, logró en 2012 en Nueva York el primero de sus tres títulos de Grand Slam, pero arrancó esta edición en el puesto 378 y solo pudo disputar dos torneos desde su regreso, cayendo en cuartos de final en Washington y en primera ronda en el Masters 1000 de Cincinnati.

“Creo que parte del tenis que he jugado hoy es el mejor que he jugado desde que tuve la cirugía o desde que volví. Pero también hubo periodos del partido, especialmente en el primer set, donde no jugué particularmente bien. Cometí muchos errores cuando me puse por encima en ese set. Siento que debí ganar el primer ser y no lo hice. Hubo demasiados altos y bajos para mi gusto”, analizó Murray.