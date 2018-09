Maradona dirigirá a Dorados de Culiacán

635x357 Club mexicano Dorados confirma que Maradona será su técnico. RICARDO GONZÁLEZ SÁIZ (Associated Press)

CULIACÁN, México (AP) — El presidente del club Dorados confirmó que Diego Maradona es el nuevo técnico de ese equipo de la segunda división de México, que lo presentará formalmente en los próximos días.

En declaraciones a The Associated Press, José Antonio Núñez no dio detalles sobre el contrato con el astro argentino. Sin embargo, afirmó que la conferencia para presentarlo ante la prensa en su nuevo cargo se realizará el domingo o lunes en la ciudad de Culiacán, capital del estado noroccidental de Sinaloa, donde juega el equipo Dorados.

Desde la tarde del miércoles habían surgido en la prensa rumores sobre la contratación de Maradona, quien se venía desempeñando como director deportivo del Dínamo Brest, en la Liga Premier de Bielorrusia.

El jueves por la tarde, Dorados emitió un comunicado oficial en el que informó que Francisco Ramírez había sido destituido como técnico. Poco después, mediante Twitter, el club publicó un video animado que mostraba a Maradona junto al escudo del club, con el texto: “¡Bienvenido Diego al Gran Pez!”.

Dorados ha ascendido en dos ocasiones a la primera división México pero no ha logrado conservar la categoría y juega en segunda desde 2016.