Problemas en la rodilla apartan a Del Potro de Indian Wells

El argentino Juan Martín del Potro no podrá revalidar su título en el Masters 1000 de Indian Wells debido a su recuperación en la lesión en la rodilla derecha que lo mermó en el reciente torneo de Delray Beach, anunció este miércoles el tenista de Tandil.

"Después de jugar en Delray Beach hicimos consultas con distintos especialistas y decidimos con mi equipo de trabajo realizar un tratamiento de terapia regenerativa en la rodilla por lo que estaré varios días de reposo deportivo hasta volverme a entrenar", señaló el argentino, que el año pasado ganó en el desierto de Indian Wells el primer Masters 1000 de su carrera.

"Lamentablemente no podré jugar en Indian Wells, tenía mucha ilusión de volver a ese lugar tan especial para mí, pero la idea es esperar dos semanas y probar si el tratamiento es efectivo para permitirme jugar en Miami", sentenció en sus redes sociales.

Del Potro regresó al circuito en el campeonato de Delray Beach tras romperse la rótula derecha en el Masters 1000 de Shanghái en octubre y cayó eliminado en cuartos ante Mackenzie McDonald (4-6, 6-3, 6-7 (5/7), evidenciando problemas en la misma rodilla y mostrando evidentes signos de dolor durante gran parte de la contienda.

El albiceleste anunció entonces que no participaría en el Abierto Mexicano, que se desarrolla esta semana en Acapulco, con la mirada puesta en Indian Wells, uno de sus torneos favoritos.

"Tengo que tener precaución y escuchar un poco los mensajes que me manda mi cuerpo (...) Me da mucha pena no poder ir a Acapulco pero mucha más pena me da el nivel que tengo. Lo quiero recuperar cuanto antes", agregó el albiceleste.

La organización informó que el lugar del argentino, cuarto del ranking de la ATP a sus 30 años, será ocupado por el japonés Taro Daniel.

"Entiendo perfectamente lo complicado que puede ser lidiar con lesiones y que regresar de ellas no siempre es un proceso directo. Le deseamos lo mejor a Juan Martín en su recuperación y esperamos verle de vuelta el año que viene", apuntó el director del torneo, el extenista alemán Tommy Haas en un comunicado.

El de Tandil vivió el año pasado una de sus mejores temporadas como profesional, alzándose con su primer Masters 1000 en Indian Wells al derrotar en la final al suizo Roger Federer y llegando a la última instancia del Abierto de Estados Unidos, donde cayó ante el serbio Novak Djokovic.

Estos resultados le sirvieron para ascender al tercer lugar de la ATP en el mejor ranking de su trayectoria.

La carrera del albiceleste ha estado marcada por las lesiones, con cuatro operaciones en sus muñecas que a punto estuvieron de retirarle prematuramente de la práctica del tenis.