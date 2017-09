Púgil LaMotta, inmortalizado en el cine, muere a los 95 años

MIAMI (AP) — Jake LaMotta, el ex campeón de los pesos medianos cuya vida fue reflejada en la película “Toro Salvaje” (Raging Bull), falleció el martes a los 95 años.

Su prometida, Denise Baker, dijo que LaMotta murió en un hospital del área de Miami a causa de neumonía.

El Bronx Bull, como se le conocía en sus días en el cuadrilátero, terminó su carrera con un récord de 83 victorias, 19 derrotas y cuatro empates, con 30 nocáuts.

LaMotta se enfrentó con el legendario Sugar Ray Robinson seis veces y le propinó su primera derrota. Perdió el cetro ante Robinson en la pelea que fue conocida como “La Masacre de San Valentín”.

En su combate previo, LaMotta había salvado su cinturón de manera espectacular contra Laurent Dauthuille. Debajo ampliamente en las tarjetas de los jueces, Lamotta noqueó a su retador cuando faltaban apenas 13 segundos para el final.

LaMotta se dejó ganar en la pelea contra Billy Fox, algo que admitió en su testimonio ante la Comisión Kefauer, un panel de senado estadounidense que investigaba el crimen organizado en 1960.

“Yo perdí a propósito una pelea con Billy Fox porque me prometieron que recibiría una oportunidad de pelear por el título si lo hacía”, dijo Motta en una entrevista publicada en el libro de Peter Heller de 1973 “In This Corner: 40 World Champions Tell Their Stories.”

LaMotta tuvo que esperar 10 peleas por un combate titular.

El 16 de junio de 1949, ganó la corona mediana cuando Marcel Cerdan no pudo continuar la pelea tras el 10mo asalto.

Renombrado por su fuerte mandíbula y todo el castigo que podía soportar, y propinar, LaMotta fue noqueado solamente una vez _ en una derrota en 1952 ante el semipesado Danny Nardico _ en sus 106 combates.

En la primera defensa de su título, LaMotta venció por decisión a Tiberio Mitri el 12 de julio de 1950 en Nueva York y entonces el 13 de septiembre se recuperó para noquear a Dauthuille en Detroit.

El reinado de LaMotta acabó el 14 de febrero de 1951, cuando Robinson lo noqueó en el 13er asalto en Chicago. En una pelea que se conoció como la Masacre de San Valentín, LaMotta golpeó tanto como recibió en los asaltos iniciales, tras lo cual soportó tremendo castigo. Pero no cayó.

En su segundo duelo, el 5 de febrero de 1943 en Nueva York, LaMotta le había ganado una decisión, propinando a Robinson su primera derrota en 41 combates.

Tras retirarseen 1954, LaMotta, nacido el 10 de julio de 1921 en Nueva York, compró un club nocturno en Miami y apareció en espectáculos y comerciales.

La película de 1980 “Toro Salvaje”, dirigida por Martin Scorsese, se basó en sus memorias. El actor Robert DeNiro ganó un Oscar por su papel como el púgil.