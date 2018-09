Pumas de Argentina, un renacer en potencia de la mano de Ledesma

A un año del Mundial de Japón-2019, los Pumas de Mario Ledesma dieron un gran paso en el Cuatro Naciones 2018, al obtener dos victorias contra Sudáfrica y Australia, algo inédito.

En junio, los argentinos agonizaban luego de tres caídas contra Gales (2) y Escocia, tras dos años -2016 y 2017- de acumular derrotas en los dos hemisferios. Desde que el exhooker Mario Ledesma se hizo cargo de la selección argentina en agosto, se produjo una metamorfosis.

Después de cuatro partidos, "el balance es muy positivo. Hay algo acá, en el equipo. Se siente. Hay una fiebre positiva, que los chicos están viviendo y que se contagian", declaró el entrenador argentino tras la victoria a domicilio contra Australia (19-23), dirigida por Mickael Cheika.

Cheika fue quien hizo debutar a Ledesma como entrenador de forwards en el Stade Français, para luego convocarlo en su equipo técnico en los Waratahs, primero, y en la selección de Australia, después.

- Jugadores castigados -

"Se alimentó del rugby francés y luego del australiano. Con él, el rugby argentino tiene un buen futuro", estima Andrés Courreges, exhooker de los Pumas en los años 1980, sobre la carrera de Ledesma, quien como jugador pasó por los clubes franceses de Narbonne, Castres y Clermont.

Antes de tomar las riendas de los Jaguares en enero de 2018, Ledesma nunca había sido primer entrenador de un equipo. Pero ya desde su primera temporada, los Jaguares obtuvieron la clasificación para los cuartos de final del Super Rugby por primera vez.

Según el entrenador argentino de Agen, Mauricio Reggiardo, "el staff técnico completo tiene mucho que ver con esta renovación de los Pumas. Son todos exjugadores de los Pumas, capaces de transmitir sus valores a los jugadores y de ser muy exigentes, muy duros".

"Esa es la mano de Mario Ledesma: un tipo que tiene los valores de los Pumas, con la experiencia de haber laburado en Francia y en Australia. Es el profesionalismo, la experiencia, pero conservando algunos valores, un cierto respeto a las tradiciones de los Pumas. Hay que haberlo conocido para ser capaz de transmitirlo", agregó Reggiardo.

Gonzalo Quesada, exentrenador del Stade Français, aporta su experiencia de juego de pie y se hará cargo de los Jaguares en 2019.

- "Con gloria morir" -

El entrenador de Agen destaca el "juego más pragmático" de los Pumas. "No juegan por jugar. No juegan para darse un gusto. Juegan para avanzar. Así son las cosas: podemos anotar un try de 80 metros, pero también jugar durante diez minutos con el pie si el juego lo exige. Se juega en función de lo que el rugby pide, es lo más importante".

"En un momento dado, los jugadores se contentaban con ponerse la camiseta. Ahora, se la ponen y la honran. No hay que olvidarse de las tres últimas palabras del himno argentino: 'Oh juremos con gloria morir'. Y se lo repite tres veces, cuando cantás eso, es muy fuerte", dice Reggiardo.

El anterior entrenador, Daniel Hourcade, había llevado a Argentina a alcanzar las semifinales del Mundial 2015. Sus detractores le reprochaban no haber sido un jugador de los Pumas. "Solo un exPuma puede entrenar a los Pumas", asegura Andrés Courrèges.

En el Mundial del año próximo la resurgida Argentina puede ser una preocupación para Inglaterra y Francia, con los que comparte el grupo. Solo dos de los tres clasificarán para los cuartos de final.

En la Copa del Mundo de 2007 en Francia, los Pumas vencieron dos veces a los anfitriones en el camino hacia su mejor resultado histórico, el tercer puesto.