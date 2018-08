Pumas argentinos vencen a Springboks sudafricanos 32-19 con temple de acero

Los Pumas recuperaron su temple de acero para derrotar el sábado a los Springboks por 32-19, bajo la nueva conducción del histórico exhooker Mario Ledesma, en partido de la segunda fecha del Rugby Championship-2018.

"Hemos esperado mucho este triunfo. En el segundo tiempo no tuvimos tanto la pelota, pero se defendió bien. Hemos replanteado esquemas en el análisis durante la semana. Nos estamos rompiendo el alma para que Los Pumas vuelvan a ser lo que eran", dijo Agustín Creevy, hooker y capitán de los argentinos.

El partido se jugó en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza (oeste), donde 27.000 aficionados celebraron la tercera victoria de los albicelestes en la historia sobre la poderosa escuadra de Sudáfrica.

Bautista Delguy marcó dos tries para Argentina, pero la gran figura de los argentinos fue el apertura Nicolás Sánchez, quien marcó un try, tres conversiones, un penal y un drop. El otro try fue anotado por Ramiro Moyano.

Los argentinos se tomaron así desquite de la derrota frente a los sudafricanos 34-21 en Durban hace una semana, por la primera fecha del torneo. Sudáfrica quedó segundo con cinco puntos y terceros están los argentinos con cuatro. Australia cierra las posiciones sin unidades.

Los All Blacks suman 10 puntos como líderes del torneo, tras haber aplastado más temprano a Australia (40-12) en Auckland, además de conquistar la copa oceánica Bledisloe.

Argentina se ha recuperado de las últimas bajas actuaciones. Ledesma reemplazó a Daniel Hourcade y le infundió al equipo un espíritu de lucha que había perdido, además de corregir errores en la posesión y el contacto.

El nuevo DT viene de lograr con Los Jaguares un notable salto a los cuartos de final del SuperRugby. En su lugar con la franquicia fue nombrado Gonzalo Quesada.

Los Springboks se adueñaron de la ovalada en la segunda etapa y lanzaron oleadas de ataques. Así lograron ponerse varias veces al borde del ingol para anotar el try.

Al margen del buen tackle que tuvieron Los Pumas, los visitantes fallaron en la definición, salvo Lionel Mapoe que marcó dos tries y por momentos fue imparable.

- Resultados de la segunda jornada del Rugby Championship-2018:

- Sábado:

Nueva Zelanda - Australia 40 - 12

Argentina - Sudáfrica 32 - 19

Clasificación: Pts J G E P PF PC PtoBonus

1. Nueva Zelanda 10 2 2 0 0 78 25 2

2. Sudáfrica 5 2 1 0 1 53 53 1

3. Argentina 4 2 1 0 1 53 53 0

4. Australia 0 2 0 0 2 25 78 0