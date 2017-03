Putin aboga por crear un sistema antidopaje "independiente" en Rusia

El presidente ruso Vladimir Putin aseguró este miércoles que su país está trabajando en la creación de un sistema antidopaje "independiente", al tiempo que volvió a insistir en que Rusia no puso en marcha una red de dopaje a nivel estatal.

"Estamos trabajando en la creación de un nuevo sistema para luchar contra el dopaje", dijo el mandatario durante una visita a la localidad de Krasnoiarsk (Siberia).

"Vamos a trasladar este sistema del ministerio de Deporte a un organismo independiente, como ya se ha hecho en otros muchos países", explicó Putin, quien aseguró asimismo que se iba a construir en Moscú un nuevo laboratorio antidopaje.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) acusó a Rusia de haber puesto en marcha, entre 2011 y 2015, un vasto sistema de dopaje a nivel estatal que contó con la supervisión de las autoriades del país así como con la ayuda de los servicios secretos.

Este montaje afectó sobre todo al atletismo y la Federación Internacional de Atletismo sancionó con la exclusión de todas las competiciones internacionales a los atletas rusos, que no pudieron participar en los Juegos de Rio-2016.

Putin volvió a negar dicho escenario -no que no existiese la red, sino que ésta funcionase con la connivencia del Estado- pero sí reconoció que el antiguio sistema de control altidopaje no era eficaz.

"El sistema que hemos utilizado hasta ahora no funcionaba. Es nuestra culpa y así debemos reconocerlo", explicó.

La AMA, por su parte, celebró, también este miércoles, las palabras del presidente y dijo "apoyar las señales de progreso por parte de las autoridades rusas".