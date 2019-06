Quartararo se pone delante, Márquez es noveno tras entrenamientos libres en Montmeló

El francés Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) marcó el mejor tiempo este viernes tras las dos primeras tandas de entrenamientos libres del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, que se disputa el domingo, mientras el líder del Mundial, el español Marc Márquez, sólo pudo ser noveno.

Quartararo, con un tiempo de 1 minuto 40 segundos 79 milésimas, aventajó en 281 milésimas al italiano Andrea Dovizioso (Ducati), segundo clasificado del Mundial, y en 302 milésimas al japonés Takaaki Nakagami (Honda-LCR).

El líder del Mundial, el español Marc Márquez (Honda), fue el único que no mejoró su crono durante la sesión de la tarde, prefiriendo concentrarse en su ritmo de carrera, y se acabó provisionalmente 9º a 613 milésimas del francés.

"Hoy hemos cambiado la estrategia, pensando menos en el resultado y más en la información que podríamos obtener", dijo Márquez tras los entrenamientos.

"Hemos comparado neumáticos y hemos obtenido datos importantes para la carrera", añadió.

El español, que marcó el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres con neumático trasero blando, usó por la tarde un compuesto más duro, que debería ser el que use en la carrera y que le hizo rodar algo más lento que sus competidores.

- Preparado para el domingo -

"Creemos que estamos bien de cara a la carrera", afirmó Márquez.

El vigente campeón del mundo de la categoría se mantiene, no obstante, dentro de los tiempos de clasificación directa para la Q2, que determinará las primeras posiciones de la parrilla de salida.

Al contrario que su compañero de equipo Jorge Lorenzo, que sólo pudo ser 14º este viernes a 737 milésimas de Quartararo.

"Comparándolo con Mugello, el de hoy ha sido un buen día. He podido ser mucho más agresivo que nunca con esta moto e incluso he estado más cerca de cabeza", aseguró Lorenzo, que parece no acabar de adaptarse del todo a la Honda.

Tampoco están por ahora clasificados para la Q2 sus compatriotas Alex Rins (Suzuki), tercero en la clasificación del Mundial, que fue 11º este viernes, y Maverick Viñales (Yamaha), que acabó 15º.

En Moto2, el suizo Tom Lüthi (Kalex) hizo el mejor tiempo de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres con 1 minuto 44 segundos 870 milésimas.

Lüthi, tercero del campeonato mundial, aventajó en 60 milésimas al español Álex Márquez (Kalex) y en 67 milésimas al también español Jorge Navarro (Speed Up), mientras el líder de la clasificación de pilotos, el italiano Lorenzo Baldassarri, fue 9º a 282 milésimas del suizo.

En Moto3, el español Alonso López (Honda) fue el más rápido con un mejor crono de 1 minuto 49 segundos 167 milésimas, a 17 milésimas de Sergio García (Honda) y a 46 milésimas del italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda), 2º en la clasificación del Mundial.

El líder del campeonato mundial de la categoría, el español Arón Canet (KTM), sólo pudo ser 18º a 726 milésimas de López, con lo que no figura por ahora entre los 14 primeros que se clasificarán directamente para la Q2 tras la tercera sesión de entrenamientos libres el sábado.