Quartararo sorprende y saldrá primero en el GP de España

El francés Fabio Quartararo logró este sábado la primera 'pole position' de su joven carrera en MotoGP en el Gran Premio de España, en el que Marc Márquez (Honda) saldrá en tercera posición buscando hacer olvidar su fracaso en Austin.

En segunda posición partirá el italiano Franco Morbidelli, compañero de equipo de Quartararo en la escudería Yamaha-STR, satélite de la escudería oficial japonesa.

Con un tiempo de 1 minuto 36 segundos y 880 milésimas, Quartararo superó a Morbidelli por 82 milésimas y a Márquez por 90 milésimas, estableciendo de paso un nuevo récord absoluto de la pista andaluza.

"Es increíble. Estuve al límite en todas partes. Esta pista es fantástica y es mi mejor golpe", dijo Quartararo, que, de paso se convirtió en el piloto más joven en lograr una 'pole' en MotoGP con 20 años y 14 días, destronando a... Marc Márquez.

- Objetivo cumplido -

"Me la he jugado a tres neumáticos pero las motos no eran iguales y no ha salido bien. Siempre en Jerez he clasificado en 2ª línea con lo que hemos cumplido el objetivo: salir desde la 1ª línea", afirmó el español, cinco veces campeón del mundo, que intentó una estrategia con tres entradas en boxes.

Tras su caída en el Gran Premio de las Américas, que le hizo caer al cuarto puesto del Mundial, Márquez busca aprovechar un circuito que le va bien para volver a recuperar posiciones.

Quaratararo, por su parte, intentará mejorar la décima plaza que ocupa actualmente en el campeonato, tras tres mangas disputadas.

Las Yamahas del equipo satélite se mostraron mucho mejores este sábado que las máquinas del equipo oficial de Maverick Viñales, que saldrá 5º y de Valentino Rossi, que partirá de la 13ª plaza.

La 2ª línea de la parrilla estará compuesta por Andrea Dovizioso (Ducati), que encabeza el Mundial por delante de Rossi, Viñales y el británico Cal Crutchlow (Honda-LCR).

El duelo que opone a las Ducati y las Honda en el Mundial sigue siendo muy incierto con un Dovizioso que tiene 3 puntos de ventaja sobre Rossi, 5 sobre el español Álex Rins y 9 sobre Márquez.

El otro piloto oficial de Ducati, Danilo Petrucci, que dominó los entrenamientos libres, saldrá de la 7ª posición, mientras que el compañero de Márquez en Honda, Jorge Lorenzo, saldrá de la 11ª posición, tras sufrir una caída.

"Sin esa caída podríamos haber estado en tercera línea, quizás en la segunda", dijo Lorenzo tras la jornada.

"Todo el mundo ha ido muy rápido. A la que te despistas estás décimo y hay que apretar. Es una pena que hoy no haya mostrado el potencial que tenemos", añadió Lorenzo.

- Mal día para Rossi -

Y es que los entrenamientos libres y clasificatorios se vieron marcados por numerosas caídas, entre ellas, las del británico Cal Crutchlow (Honda-LCR) y del italiano Andrea Iannone (Aprilia).

Rossi fue quien no tuvo el día. El siete veces campeón del mundo en la categoría reina saldrá desde una muy lejana posición tras no haber podido clasificarse para la segunda sesión clasificatoria, reservada a los 12 mejores tiempos.

Alex Rins, vencedor del último GP de las Américas, saldrá 9º con una Suzuki, lejos de la forma que mostraron hace dos semanas como refleja el 12º mejor tiempo de su compañero y compatriota Joan Mir.

En Moto2, el español Jorge Navarro (Speed Up) ocupará la 'pole position', tras ser el más rápido este sábado en la segunda ronda clasificatoria.

Navarro, con un tiempo de 1:41.182, superó a sus compatriotas Álex Márquez (Kalex) y Augusto Fernández (Kalex), que saldrán segundo y tercero respectivamente en el circuito Ángel Nieto.

En Moto3, el italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda) saldrá de la primera posición de la parrilla, mientras que el actual líder del campeonato Jaume Masiá sólo pudo ser 15º, tras haber tenido que pasar por la primera sesión clasificatoria.