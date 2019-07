Rahm quiere emular a Ballesteros conquistando el British Open

Jon Rahm aseguró este miércoles que "desearía" ser el segundo golfista español en ganar el British Open, esta semana, 40 años después del primer triunfo en un 'major' de Severiano Ballesteros en el Royal Lytham & St Annes.

Ballesteros ganó en tres ocasiones 'The Claret' (el famoso trofeo en forma de jarra que recibe el vencedor de la prueba), pero el golf español aún espera que otro golfista de esa nacionalidad triunfe en el prestigioso torneo británico.

José María Olazabal acabó segundo en dos ocasiones y Sergio García fue segundo en otro par de ediciones, pero ninguno de ellos logró emular a la leyenda cántabra.

El golfista vasco afincado en Estados Unidos desea acabar con esta espera y llega al Abierto Británico lleno de confianza tras su reciente triunfo en el Irish Open en Lahinch hace dos semanas.

"Obviamente es un torneo que es muy importante tanto como europeo como por ser español", declaró Rahm, de 24 años.

"Y sería algo realmente increíble hacer algo que grandes golfistas después de él (de Ballesteros) no fueron capaces de hacer en el Open".

"Olazabal estuvo cerca (de ganarlo) en algunas ocasiones. Sergio también, Por lo que sería un honor ser el próximo español en vencer en el Open. Me encantaría", añadió.

Ballesteros fue admirado por su juego osado y sus golpes increíbles, aunque Rahm admite que no le importaría ganar de una manera más 'fea'.

"La inspiración (de Ballesteros)... hay tanto por lo que admirarle", declaró.

"Realmente no hay nada en su juego que pueda imitar. No creo que yo tenga el talento para hacer lo que él hizo, para jugar como él lo hacía", admitió.

"Aunque honestamente, como ya he dicho, no me preocupa cómo juegue, si es bonito o no, siempre y cuando pueda ganar el torneo".

- 'Gran apoyo' -

Rahm también se impuso en el Irish Open disputado en Portstewart en 2017, en un campo que se encuentra a poco más de seis kilómetros de Portrush, donde se celebra este año el Abierto Británico, el único de los cuatro torneos grandes que se juega en Europa.

Rahm aún no ha ganado ningún 'major', pero su mejor resultado hasta ahora como profesional se dio en uno de ellos, al acabar en tercera posición en el US Open disputado el mes pasado.

"Desde la primera vez que jugué aquí, en Portstewart hace dos años, el público irlandés me ha tratado de manera muy, muy especial", destaca el golfista originario de Barrika, un municipio del País Vasco.

"He tenido un gran apoyo. Y es lo más parecido a tener el sentimiento de jugar en casa, sin estar realmente en casa. Eso es lo que lo hace tan especial".

"Cuando camino en mi pueblo en España, la mayor parte del año tenemos un clima similar", explicó. "Es un pueblo costero, de pescadores. Muy parecido al lugar en el que crecí".

Rahm comenzará su primer recorrido el jueves a las 14h21 GMT, jugando junto a los estadounidenses Patrick Cantlay y Matt Kuchar.