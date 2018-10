Reed señala a Furyk y Spieth tras derrota de EEUU en Ryder Cup

Patrick Reed señaló a las elecciones del capitán del equipo Jim Furyk y a la decisión de Jordan Spieth de no querer jugar con él como los culpables de la derrota de Estados Unidos frente a Europa en la Ryder Cup.

En un artículo en el New York Times de este lunes, Reed, ganador del Masters de Augusta en marzo, describió el proceso de selección como "un sistema de amiguismo" que no tuvo en cuenta los comentarios de los jugadores y sugirió que hubo un problema de "egos" durante la competencia en París.

"El problema es que Jordan (Spieth) no quiso jugar conmigo. Yo no tengo ningún problema con él. Lo más importante no es que te guste la persona con la que vas a jugar o que a esa persona le gustes tú. Sabemos que nos mejoramos el uno al otro, sabemos cómo ganar", estimó el decimoquinto del ranking de la PGA.

Reed jugó dos partidos junto a Tiger Woods y perdió los dos, mientras Spieth sumó tres victorias y una derrota al lado de su gran amigo Justin Thomas.

Estados Unidos, a pesar de ser favorito, sucumbió 10.5 a 17.5 el domingo, sumando un nuevo tropiezo lejos de su propio territorio.

El ganador del Masters, apodado "Capitán América" tras haber contribuido al triunfo de su país en la Ryder de 2016 en casa (17-11), también se quejó de haber disputado únicamente tres partidos, entre ellos solo uno individual que ganó frente al inglés Tyrrell Hatton.

"Pienso que no es inteligente sentar en dos ocasiones a alguien que ha ganado tanto en Ryder Cup como yo. Cada día leía 'Dejad los egos en la puerta. Ellos (los europeos) lo hicieron mejor que nosotros", agregó.