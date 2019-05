El director de Roland Garros siente "vértigo" con Nadal, Djokovic y Federer

"Después de las seis victorias de Borg pensábamos que eso nunca sería batido", recuerda Guy Forget, el director de Roland Garros, que destacó en una entrevista con la AFP el "vértigo" que le da ver en la misma edición a Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer.

Ese trío estrella, tres treinteañeros que continúan marcando el tenis y que ocupan los tres primeros puestos del ránking, no se reunía en el cuadro de Roland Garros desde 2015 por la ausencia del suizo en las tres últimas ediciones.

Nadal aspira en esta edición a ampliar su leyenda con un duodécimo título en Roland Garros. El sueco Bjorn Borg se había impuesto seis veces en la tierra batida de París entre 1974 y 1981, un récord en aquel momento.

Federer fue el primero de los tres en debutar y este domingo se impuso al italiano Lorenzo Sonego por 6-2, 6-4 y 6-4.

Pregunta: Esta edición de 2019 está marcada por el regreso de Roger Federer después de tres ediciones. ¿Cómo evalúa sus opciones?

Respuesta: "Todavía es número 3 mundial, se mueve en la pista tan bien y tan rápido como antes. Si llega a superar la primera semana sin perder muchas fuerzas no veo por qué no podría jugar los cuartos o una semifinal. Después no voy a decir que va a vencer a (Rafael) Nadal porque incluso a su mejor nivel no lo logró (en Roland Garros). Conociéndole un poco puedo deciros que aunque diga que estará contento si gana unos partidos aquí, viene con grandes ambiciones. Es muy fuerte como para contentarse con dos victorias y una salida prematura".

P: Rafael Nadal y Novak Djokovic tienen la ocasión de hacer historia en este torneo...

R: "Tenemos mucha suerte de vivir en una época en la que tres de los jugadores con mejor palmarés de la historia juegan a la vez. Forzosamente, cada uno de los tres haría historia de una manera increíble. Si Nadal ganara una duodécima vez aquí... Recuerdo que después de las seis victorias de (Bjorn) Borg decíamos que eso nunca sería batido. ¡Y está cerca de doblar ese récord! Djokovic, que puede conseguir un cuarto (torneo del Grand Slam de manera consecutiva), es algo increíble. En cuanto a Federer, puede ganar un 21º título (del Grand Slam)... Me da vértigo hablar de esto".

P: Hace unos meses se habló de un proyecto de código de vestimenta para Roland Garros. ¿Se sigue trabajando en ello?

R: "Absolutamente. Nos permitió acercarnos a los fabricantes textiles, trasladarles nuestra visión sobre el futuro. Hoy estamos en conversaciones para que puedan hacernos llegar sus trajes (...) La mayoría son muy receptivos. En ningún momento vamos a imponer un tipo u otro de vestimenta. Les sensibilizamos un poco sobre lo que se hace en París, capital de la moda en el mundo, con un estilo de elegancia... Y les dejamos elegir con sus diseñadores".

P: Roland Garros es el único torneo del Grand Slam que no ha instaurado un 'tie-break', en ninguna de sus modalidades, en el quinto set...

R: "Podemos quizás lamentar hoy una falta de claridad, de homogeneidad, entre los diferentes formatos. Wimbledon decidió instaurar un tie-break tras partidos como el Mahut-Isner (70-68 en el quinto set en 2010), que alcanzó proporciones totalmente ridículas. Históricamente, en Roland Garros eso nunca se ha dado. Por el momento preferimos seguir con la tradición".