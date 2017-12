Abt es descalificado y Rosenqvist gana la segunda carrera del GP de Hong Kong de Fórmula E

El alemán Daniel Abt (Audi Sport Abt), que ganó este domingo en Hong Kong la segunda carrera del campeonato 2017-2018 de Fórmula E, fue descalificado por infracciones del reglamento técnico, por lo que el triunfo pasó al sueco Felix Rosenqvist (Mahindra).

En la inspección posterior a la prueba, las pegatinas de seguridad situadas sobre los elementos del motor eléctrico no se correspondieron con las declaradas en el pasaporte técnico presentado antes de la etapa de Hong Kong, que abre la temporada 2017-2018.

En consecuencia Rosenqvist, que había llegado segundo, es declarado ganador por delante del suizo Edoardo Mortara (Venturi) y del neozelandés Mitch Evans (Panasonic Jaguar).

"No es la manera que me gusta para ganar y no tengo la impresión de haber logrado la victoria", declaró Rosenqvist, tras la sanción a Abt, que había logrado su primera carrera en Fórmula E el día en el que cumple 25 años.

Este resultado está sujeto a la apelación efectuada por el equipo Audi Sport a la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El británico Sam Bird (DS Virgin Racing), que ganó el sábado la primera carrera y que este domingo finalizó quinto, es el líder de la general tras la primera etapa.

- Clasificación de la segunda carrera del ePrix de Hong Kong:

1. Felix Rosenqvist (SWE/Mahindra)

2. Edoardo Mortara (SUI/Venturi) 7.031

3. Mitch Evans (NZL/Panasonic Jaguar) 10.619

4. Jean-Eric Vergne (FRA/Techeetah) 12.593

5. Sam Bird (GBR/DS Virgin Racing) 12.879

- Clasificación del campeonato del mundo tras 2 ePrix de 14:

1. Sam Bird (GBR) 35 pts

2. Jean-Eric Vergne (FRA) 33

3. Felix Rosenqvist (SWE) 29

4. Edoardo Mortara (SUI) 24

5. Nick Heidfeld (GER)