Rossi completa los entrenamientos del GP de Aragón dominados por Pedrosa

El piloto español Dani Pedrosa (Honda) marcó este viernes el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Aragón de MotoGP, en los que Valentino Rossi volvió a subirse a una moto en un ensayo oficial tras su lesión.

El piloto italiano de Yamaha, que sufrió hace algo más de 20 días la fractura de tibia y peroné de su pierna derecha, aguantó las dos tandas de entrenamientos para acabar clasificándose 20º, tras completar 21 vueltas en el circuito Motorland de Alcañiz.

"Me siento bastante bien. Ha sido una jornada positiva porque he conseguido pilotar sin mucho dolor y me he encontrado bien sobre la moto", dijo Rossi.

Rossi reconoció, no obstante, que el correr este viernes con lluvia le favoreció ya que se compitió con mucha prudencia, pero "veremos mañana con mejores condiciones para probarme en seco".

El piloto italiano, que no pudo correr hace quince días el Gran Premio de San Marino, apenas participó en la sesión de la mañana por la lluvia, pero por la tarde llegó incluso a marcar el segundo mejor tiempo, con un crono en su sexta vuelta de 2:01.917, antes de ir de más a menos.

- Pedrosa, el más rápido -

Aunque los ojos de todos estaban sobre el italiano, fue Pedrosa quien marcó el mejor tiempo del día, al ser el único que bajó de los dos minutos en mojado con un tiempo de 1:59.858.

"Estoy contento con este primer día, aunque obviamente ha sido un poco raro. Las dos veces que nos estábamos preparando para salir a pista, ha empezado a llover y hemos tenido que cambiar la puesta a punto y los neumáticos", afirmó tras la jornada.

Su compatriota Marc Márquez hizo el cuarto mejor tiempo a 601 milésimas de Pedrosa, pero el líder del Mundial, empatado a 199 puntos con el italiano Andrea Dovizioso, restó importancia a los resultados de este viernes.

"Si hubiese predicción de lluvia para el domingo hubiese sido un día diferente", consideró Márquez, quien afirmó que "hoy era un día en el que sabes que tienes que rodar, tener buenas sensaciones e intentar ser más o menos rápido, pero también minimizar el riesgo y eso es lo que hemos intentado hacer".

En Moto2, el italiano Mattia Pasini (Kalex) supo lidiar con las condiciones cambiantes del día para marcar el mejor tiempo al término de las dos tandas de entrenamientos libres de la categoría.

Pasini superó a su compatriota y líder del Mundial Franco Morbidelli (Kalex) y al japonés Takaaki Nakagami (Kalex).

Alex Márquez reapareció este viernes tras su lesión en el Gran Premio de San Marino, pero quedó muy alejado de la cabeza.

El hermano pequeño de Marc sólo pudo ser 29º a más de dos segundos de Pasini.

En la categoría de Moto3, el líder del Mundial, el español Joan Mir, fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos, pero al término del día, el más rápido fue su compatriota Arón Canet por apenas 9 milésimas de segundo.