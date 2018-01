Rusia anuncia equipo olímpico; los grandes nombres, ausentes

MOSCÚ (AP) — Rusia anunció el jueves un equipo de 169 personas para los Juegos Olímpicos de Invierno, pero en la lista no aparecen muchos de los mejores del país.

El equipo quedó reducido debido a 46 prohibiciones por dopaje durante los Juegos de 2014 en Sochi, así como por la negativa del Comité Olímpico Internacional a emitir invitaciones para decenas de atletas más, alegando nuevas pruebas del supuesto uso de drogas.

El equipo ruso quedó técnicamente impedido por el COI debido a lo que dictaminó como una organización indebida de dopaje. Los "atletas olímpicos de Rusia" deberán competir con uniformes sin su insignia nacional. Si ganan un evento, sonará el himno olímpico y ondeará la bandera del COI.

Aunque quedó reducido drásticamente y que algunas reservas poco conocidas hasta ahora podrán competir, el equipo seguiría siendo uno de los más grandes en Pyeongchang. En Sochi compitieron 214 rusos y en Vancouver 2010 participaron 175, según el historiador olímpico Bill Mallon.

La lista de 169 nombres publicados por el Comité Olímpico Ruso incluye nombres estelares como los jugadores de hockey Ilya Kovalchuk y Pavel Datsyuk, junto con la campeona mundial de patinaje Evgenia Medvedeva. Entre los rusos famosos que no participarán están el seis veces medallista de oro y patinador de carreras cortas Viktor Ahn y el campeón del mundo de esquí de fondo Sergei Ustyugov, quien según las autoridades rusas fue rechazado por el COI.

La lista no ha sido confirmada por el COI y podría ser recortada aún más en los últimos días de un proceso de investigación de antecedentes del COI, destinado a eliminar a los deportistas que se dopan, utilizando los nuevos datos recuperados del laboratorio de Moscú en el centro del escándalo.

En algunas disciplinas el COI prohibió a tantos deportistas rusos que quedan muy pocos para contar con los relevos. Solo quedó un patinador de velocidad de pista larga, junto con una atleta de luge, un tipo de trineo ligero.

En biatlón, el deporte de invierno más visto de Rusia, solo dos hombres y dos mujeres forman el equipo. Sin las sanciones del COI, Rusia podría haber ingresado seis hombres y cinco mujeres para el biatlón.

Horas antes, el COI anunció que estaba utilizando nuevos datos para investigar a los deportistas rusos antes de los Juegos de Pyeongchang.

El COI precisó que una base de datos del laboratorio antidopaje de Moscú demuestra varios intentos de "ocultar y modificar" datos biológicos que indican el uso de esteroides. El organismo olímpico dijo que transmitirá los datos a las federaciones deportivas internacionales, que podrían tomar medidas adicionales.

Los deportistas rusos deberán competir vistiendo uniformes neutrales bajo la bandera olímpica en Pyeongchang como parte del castigo aplicado al país por lo que el COI dictaminó como un programa de dopaje cuando acogió las Olimpiadas de Sochi de 2014. Serán conocidos como "deportistas olímpicos de Rusia".

Un panel del COI dirigido por la exministra francesa de Deportes Valerie Fourneyron ha estado investigando a los deportistas rusos antes de hacerles llegar las invitaciones para competir.

La base de datos "fue reconstruida por un experto forense de la AMA y luego sometida a un riguroso proceso de autenticación para confirmar su exactitud", dijo el COI en una declaración, en referencia a la Agencia Mundial Antidopaje. "Esta información adicional ha sido proporcionada a las respectivas Federaciones Internacionales".

Rusia ha criticado al panel del COI por no haber explicado por qué algunos deportistas, como Viktor Ahn, seis veces campeón olímpico de patinaje de velocidad en pista corta, no fueron invitados a Pyeongchang a pesar de no haber enfrentado cargos de dopaje.

La declaración emitida el jueves arroja luz sobre las pruebas que ha utilizado el panel, pero aún no ha confirmado quienes están dentro o fuera, ni ha informado alguna decisión individual.

El COI dijo que, además de las investigaciones anteriores de la propia organización y de la AMA sobre el dopaje en Rusia, había recurrido a pistas sobre irregularidades presentadas tanto por denunciantes como por federaciones deportivas, así como a los registros del paradero de los deportistas.