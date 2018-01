Sainz acaricia un Dakar en el que Benavides no se rinde

El piloto español Carlos Sainz (Peugeot) superó este miércoles otra dura jornada al finalizar tercero la undécima etapa del rally Dakar y, a falta de tres días para el final de la prueba, acaricia el título.

La mejor noticia para "El Matador" es que logró sacarle 10 segundos de ventaja a su máximo rival, su compañero de equipo Stéphane Peterhansel, y cuenta con una renta total de casi 51 minutos.

"Hay que seguir así, día tras día. Era importante no perder el rastro de Stéphane (Peterhansel)", comentó el español tras la jornada.

La victoria de etapa, entre las ciudades argentinas de Belén y Chilecito, fue para el holandés Bernhard Ten Brinke (Toyota), quien completó los 280 km de especial cronometrada en 4 horas 10 minutos y 54 segundos, por delante del francés Cyril Despres (Peugeot, a 4 min 35 seg) y de Sainz (a 4 min 40 seg).

- Benavides acecha y Barreda dice adiós -

En la categoría de motos, el argentino Kevin Benavides (Honda) fue segundo y le arañó 10 minutos al líder de la general, el austriaco Matthias Walkner.

El originario de Salta no se rinde y está ahora a 32 minutos del europeo.

La etapa se la adjudicó el australiano Toby Price (KTM) al firmar los 280 km de especial cronometrada en 4 horas 1 minuto y 33 segundos mientras que Benavides cedió 1 minuto y 38 segundos y el francés Antoine Meo (KTM), tercero, 6 minutos y 31 segundos.

El español Joan Barreda (Honda), que era segundo en la general, abandonó la carrera tras sufrir el sábado una lesión en su rodilla.

"Hoy he decidido parar a los 100 km de la especial. He luchado los últimos días con la intención de acabar el sobreponiéndome a problemas físicos importantes que se han ido agravando. Suponía demasiado riesgo para mi seguridad continuar. ¡Gracias a todos por vuestro apoyo!", escribió el piloto en sus redes sociales tras la jornada.

Ganador de tres etapas en esta edición, el piloto de 34 años se cayó el sábado y su moto le golpeó la rodilla.

"Hemos tenido una caída fuerte; me he salido de la pista en un agujero grande y la moto se me ha caído encima. Me he roto la rodilla seguro porque está muy inestable y no consigo poner pie a tierra", había dicho entonces.

La 12ª etapa constará de 375 km de especial cronometrada y recorrerá Fiambalá y Chilecito y acabará en San Juan.