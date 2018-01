Sainz, a un paso de ganar el Dakar 2018; a Benavides aún le queda una bala

El español Carlos Sainz (Peugeot) amplió su ventaja este viernes con su máximo perseguidor, el francés Stéphane Peterhansel, y ya acaricia la victoria final del Dakar tras una 13ª etapa entre San Juan y Córdoba que vio coronarse a Nasser Al-Attiyah (Toyota).

Esta es la cuarta victoria de etapa en esta edición para Al-Attiyah, que completó los 369 km de especial cronometrada en 5 horas 2 minutos y 22 segundos delante del argentino Luciano Álvarez (Toyota, a 11 min 16 seg) y del sudafricano Giniel de Villiers (Toyota, a 13 min 6 seg).

Sainz finalizó a 19 min 37 seg del catarí, controlando en todo momento lo que hacía su máximo rival Peterhansel.

"Peter" (Peugeot) se chocó contra un árbol y estuvo parado cerca de 40 minutos. Cedía cerca de una hora con Al-Attiyah en el último paso cronometrado y su presencia en el podio está prácticamente descartada.

- Último cartucho para Benavides -

En la categoría de motos, el australiano Toby Price (KTM) se llevó la victoria y su compañero de equipo, el austriaco Matthias Walkner, continúa liderando la prueba.

Price completó los 424 km de especial cronometrada en 4 horas 48 minutos y 33 segundos, por delante del argentino Kevin Benavides (Honda, a 2 min 3 seg) y del francés Antoine Meo (KTM, a 2 min 44 seg).

"Tenía que ganar la etapa, era mi objetivo, pero además he conseguido arañarle tiempo a Kevin para intentar hacerme con el segundo puesto en la general. Sería estupendo lograrlo, pero la verdad es que va muy bien y es muy rápido. ¡Cruzo los dedos para poder adelantarle", comentó Price tras la jronada.

Walkner terminó a 11 min 32 seg del vencedor de la etapa pero conserva una renta de 22 minutos y medio con Benavides, su máximo rival de cara al triunfo final.

"En la segunda parte he salido a acortar un poco y me he mantenido, así que contento, porque en la primera parte Toby me hizo una diferencia, más de dos minutos. He sufrido una pequeña caída, a unos 60 kilómetros de la meta, pero no ha pasado nada. Estamos juntos en la general, así que hay que cuidar mucho, hay que vigilarlo", apuntó por su parte el argentino.

La última etapa, en Córdoba, constará de 120 km de especial cronometrada y de un enlace de 166 km.

- El segundo para Casale -

El chileno Ignacio Casale acabó tercero en quads la etapa del viernes y, con más de una hora y media de ventaja sobre el segundo, está a punto de conseguir su segundo título en el Dakar.

"Fue un día muy largo, pero me lo pasé increíble, un disfrute total. Me siento bien físicamente, mi quad viene impecable y ahora tengo ganas sobre todo de disfrutar el día de mañana. Ha sido un Dakar perfecto, aunque probablemente haya sido el Dakar más duro de todos los que he corrido", dijo tras cruzar la meta.

El originario de Santiago ya sabe lo que es ganar un Dakar tras haberse coronado en 2014.