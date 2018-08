Schwartzman derrota a Munar y va a tercera ronda del US Open

El tenista argentino Diego Schwartzman no tuvo piedad este jueves del joven español Jaume Munar y avanzó en cuatro sets a tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Schwartzman, decimotercer sembrado, fue muy superior a su rival de 21 años y acabó con él en casi tres horas por 6-2, 6-0, 5-7, 6-2.

El "Peque" se medirá en la siguiente instancia al japonés Kei Nishikori (N.21), que venció al francés Gael Monfils después de que éste se retirara en el segundo set.

"Tenemos una forma de jugar parecida así que va a ser un partido parecido, ya hemos jugado anteriormente y salieron muy buenos partidos. Supongo que va a salir un partido muy intenso, con muchos peloteos", dijo sobre su próximo contrincante.

"Intentar ser más agresivo que él, sacar mejor de lo que lo hice hoy, esas dos cosas van a ser claves", añadió.

El albiceleste prosigue así con su gran temporada, que coronó con su triunfo en Rio de Janeiro ante el español Fernando Verdasco y con unos cuartos de final en Roland Garros, cayendo ante el más tarde ganador Rafael Nadal.

Schwartzman controló la contienda de principio a fin. Le quebró el saque a Munar en el cuarto juego del primer set y cerró la manga de nuevo con el servicio de su oponente en 42 minutos. El albiceleste sellaba 13 "winners" por los solo tres del español.

En ese momento, Munar abandonó la pista durante casi siete minutos y, tras su vuelta, nada cambió. El fuerte calor en las pistas duras de Flushing Meadows, en Nueva York, hicieron mella en el ibérico luego de haber tenido que jugar cinco mangas en primera ronda para ganar al belga Ruben Bemelmans.

Así, Schwartzman ganó el siguiente 6-0 y aunque dejó escapar el tercero por 5-7, teniendo varias bolas de partido, la enorme diferencia de golpes ganadores entre el uno y el otro (43-15) acabó desnivelando definitivamente la balanza a favor del argentino en la cuarta manga.

"No hubo cosas malas, podría haber estado más preciso al definirlo pero no considero que haya jugado mal. Me parece que fue muy positivo el partido de hoy. Hice muchos 'winners', muy pocos errores. Me parece que me fue muy bien", valoró.

En caso de seguir avanzando, el "Peque" podría encontrarse en octavos de final con el alemán Alexander Zverer, cuarto de la ATP y uno de los favoritos al triunfo final, que pasó también a tercera ronda luego de barrer 6-4, 6-4, 6-2 este jueves al francés Nicolas Mahut.