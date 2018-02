Seba Gastaldi tuvo una lesión de ligamentos y se despide de los Juegos

El argentino Sebastiano Gastaldi, abanderado de su país en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, que se cayó el domingo en la primera manga del eslalon gigante, tiene una lesión de ligamentos, informó este lunes el propio esquiador.

"Me rompí el ligamento cruzado de la rodilla derecha, así que me tendré que operar y no voy a poder competir por unos meses", explicó Gastaldi a la AFP.

Gastaldi se fue al suelo sobre el ecuador del recorrido, deslizándose varios metros sobre la nieve de la pista de Yongpyong, y no podrá estar en la prueba de eslalon, en la que debía participar el jueves.

El hermano pequeño de Nicol Gastaldi tampoco había podido terminar las pruebas de eslalon y gigante en Sochi-2014.