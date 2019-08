635x357 Sentencian a ex entrenador de clavados por abuso sexual. KANTELE FRANKO (Associated Press)

COLUMBUS, Ohio, EE.UU. (AP) — Un ex entrenador del equipo de clavados de la Universidad Estatal de Ohio acusado de sostener relaciones sexuales con una clavadista cuando ella era adolescente fue sentenciado el lunes a cuatro años de prisión, tras declararse culpable de agresión sexual.

Estee Pryor señaló que William Bohonyi empezó a presionarla para tener sexo cuando ella tenía 16 años. Al momento de la sentencia del lunes, en Columbus, Pryor dijo al juez que ella ha vivido con las consecuencias de la manipulación de Bohonyi pero él no ha respondido por sus actos ni por haber tratado de ocultarlos.

“Es bastante repetitivo en las noticias al respecto de sacar provecho de este poder, pero eso es”, afirmó Pryor, apuntando repetidamente al acusado. “Y la razón por la que me encuentro aquí hoy es precisamente para que este hombre responda por sus actos”.

The Associated Press no suele revelar el nombre de las víctimas de agresión sexual, pero Pryor se ha identificado a sí misma en público y ha sido muy abierta respecto a las acusaciones.

La clavadista abandonó la corte antes que Bohonyi, de 33 años, ofreciera una declaración. Frente al juez, el hombre se dijo arrepentido por el daño que ocasionó.

“Sé que lo que hice estuvo mal, y es por eso que traté de ocultarlo... debido a mi conducta egoísta y narcisista y mi razonamiento. Voy a pagar por esto por el resto de mi vida”, declaró Bohonyi, quien deberá registrarse como un agresor sexual.

El juez Michael Holbrook, del condado Franklin, afirmó que un factor clave al decidir la sentencia a prisión fue la manera en que Bohonyi violó la confianza de la deportista en su posición como entrenador.

La universidad despidió a Bohonyi en agosto de 2014 después de enterarse e indagar sobre las acusaciones. La pesquisa fue archivada en ese entonces y el año pasado fue reabierta, ambas veces a petición de Pryor.

La fiscalía aseguró que Bohonyi trató de convencer a Pryor de que cambiara su versión de los hechos.

El abogado defensor Brad Koffel pidió indulgencia para su cliente, al sugerir que la designación de agresor sexual y años de libertad condicional serían un castigo suficiente.

Pryor se encuentra entre las clavadistas que han presentado una demanda contra USA Diving, con sede en Indianápolis, al alegar que el organismo rector de la disciplina de clavados en Estados Unidos no hizo lo suficiente para frenar a Bohonyi.

USA Diving ha argumentado que no tuvo participación conscientemente en la presunta falta.