Serena Williams tilda de "sexista" amonestación arbitral en final del US Open

La tenista estadounidense Serena Williams, que perdió este sábado una polémica final del US Open ante la japonesa Naomi Osaka, luego de ser sancionada con un juego por llamar "ladrón" al juez de silla, tildó la decisión del arbitro portugués Carlos Ramos de "sexista".

"He visto a otros hombres decir otras cosas a los jueces de silla. Estoy aquí luchando por los derechos de la mujer, por la igualdad de la mujer. Siento que, llamarle 'ladrón' y ser penalizada con la pérdida de un juego por ello es una decisión sexista. Nunca le ha quitado un juego a un hombre por llamarle 'ladrón'", señaló Williams en conferencia de prensa, luego de ser sancionada con la pérdida del antepenúltimo juego del segundo set (6-2, 5-3 en ese momento).

"Pero voy a continuar luchando por las mujeres y por nuestra igualdad (...) Siento que al tener que pasar por esto, será un ejemplo para la próxima persona que tenga sentimientos y quiera expresarlos y quiera ser una mujer fuerte. Ellas van a poder hacerlo por lo que ha pasado hoy. A lo mejor no ha funcionado para mí, pero lo hará para la próxima", sentenció visiblemente emocionada.

La estadounidense y favorita recibió una amonestación en el segundo juego del segundo set por presuntamente recibir órdenes de su entrenador y fue penalizada con un juego tras el séptimo, al llamar "ladrón" a Ramos.

Tras varios intercambios dialécticos entre juegos, Williams le exigió que le pidiera disculpas por su advertencia y, luego de perder el séptimo (4-3) y de romper su raqueta contra el suelo, recibió un segundo warning y se enzarzó en una acalorada discusión, llamándole "mentiroso" y "ladrón", explicando más tarde ante la prensa que "siempre ha sido un gran árbitro".

"A mí hija le diría, si lo viera, que me mantuve firme en lo que creía, en lo que era correcto. Las cosas en la vida a veces no suceden como queremos, pero hay que mantenerse siempre humilde y cortés. Pienso que esa es la lección que debemos aprender todos de hoy, como he hecho yo", añadió.

- Elogios a Osaka -

Además, la pequeña de las Williams, que buscaba igualar con 24 títulos de Grand Slam a la australiana Margaret Court como la tenista más condecorada de todos los tiempos, también tuvo palabras para elogiar a Osaka, la primera japonesa en ganar un torneo mayor.

"Siento que fue muy, muy consistente. Pienso que su juego siempre lo es. Jugó realmente bien. Hizo muchos golpes buenos. Estaba muy concentrada. Siempre que tenía un punto de quiebre lograba un gran saque. Sinceramente, puedo aprender mucho de su juego después de este partido", concluyó.